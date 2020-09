Kosmetikkoffer - geschützt und geordnet

Jede Frau muss einen Kosmetikkoffer haben, um ihre Kosmetika darin zu verstauen. Nicht nur für zu Hause ist der Koffer praktisch, sondern besonders, wenn man auf Reisen geht. In dem Kosmetikkoffer passt alles hinein, was die Frau braucht. Hartschalenkoffer sind besonders stabil, sie schützen Glastiegel und Flaschen vor dem Zerbrechen. Mit dem Gepäck wird oft nicht gerade sanft umgegangen, nur in einem stabilen Kosmetikkoffer sind die Kosmetika gut geschützt. Je nach Modell wird ein Kosmetikkoffer mit ein oder 2 Riegel verschlossen. Sicherheit vor Diebstahl gewährt ein Schloss, meist ein Zahlenschloss. Fliegt man auf Urlaub, so muss man wissen, dass der Kosmetikkoffer nicht im Handgepäck transportiert werden kann, da man nur eine bestimmte Menge an Flüssigkeit in den Fahrgastraum mitnehmen darf.Bei den Kosmetikkoffern hat die Frau eine große Auswahl an Modellen. Diese unterscheiden sich in Farbe, Größe und Material. Wie groß der Koffer sein soll, kommt darauf an, welche Menge an Kosmetika und Zubehör verstaut werden muss. Der klassische Kosmetikkoffer verfügt über ein großes Fach, in dem auch größere Flaschen, wie Duschgel oder Haarshampoo bequem verstaut werden können. Einige Modelle haben auch ein extra Fach für Schmuckstücke. Ganz im Trend liegen Kosmetikkoffer, die in ihrer Form an eine Laptop- oder Businesstasche erinnern.Ein Kosmetikkoffer muss so ausgestattet sein, dass Kosmetika übersichtlich eingeordnet werden können. Es gehören nicht nur Kosmetika in den Koffer, sondern auch alles, was man zur Maniküre und Pediküre braucht. Man findet allerdings auch bereits fertig gepackte Kosmetikkoffer, die alles enthalten, was man braucht. Beim Kauf des Koffers sollte man darauf achten, dass die Kosmetika sicher verstaut werden können. Sie müssen auch dann an ihren Platz bleiben, wenn der Koffer einmal nicht so sanft behandelt wird. Idealerweise befinden sich an den Seitenwänden kleine Taschen, um die Kosmetika zu verstauen. Ist erst einmal klar, wie groß der Kosmetikkoffer sein soll, liegt es am Geschmack der Frau, welches Modell und Farbe sie wählt.