Komfortable Instant-Bräune aus der Tube

Bis zum Sommer dauert es zwar noch ein ganzes Weilchen, aber die Zeit der kurzen Tops und Röcke liegt mit dem beginnenden Frühjahr bereits in greifbarer Nähe. Und da blasse Winterhaut so gar nicht zu den leuchtenden Farben der Frühjahrsmode passen will, ist vorbräunen angesagt. Dafür bietet sich selbstverständlich der Gang ins Solarium an. Allerdings ist die Bräune aus der Steckdose sehr schädlich für die Haut, lässt sie schneller altern und verursacht sogar Hautkrebs. Wer seiner Haut das nicht antun und trotzdem einen sommerlichen Teint bekommen möchte, für den sind Selbstbräuner die ideale Lösung.Die richtige Anwendung von SelbstbräunernWenn man einen Selbstbräuner verwendet, ist die richtige Anwendung das A und O. Und das beginnt schon mit der richtigen Vorbereitung der Haut. Vor dem Auftragen der Bräunungsprodukte sollte die Haut gründlich gereinigt werden. Um alle losen Hautschüppchen zu entfernen, empfiehlt sich ein Peeling. Andernfalls drohen hässliche Flecken oder Streifen. Sollen die Beine mitgebräunt werden, dann sollten diese natürlich von allen Härchen befreit werden. Dann kann man mit dem Auftragen des Selbstbräuners beginnen. Dazu gibt man eine großzügige Menge in die Hände, verreibt die Hände und beginnt dann sofort mit dem Auftragen. Hierbei gilt es darauf zu achten, möglichst gleichmäßig zu arbeiten. Vor allem im Gesicht sollte der Selbstbräuner bis an den Haaransatz, hinter die Ohren und den Nacken gründlich verteilt werden. Den Bräuner so lange in kreisenden Bewegungen einmassieren, bis er vollständig eingezogen ist. Hinterher sollte man sich unbedingt gründlich die Hände waschen.Tuben, Tücher, TiegelDas Auftragen von Selbstbräuner erfordert immer erst ein wenig Übung. Daher stellt die Kosmetikindustrie ihre Produkte auch in unterschiedlichen Varianten, als Cremes, Tücher, Gels oder Pads zur Verfügung. Um nun das perfekte Produkt für sich zu finden, heißt es ausprobieren. Schließlich gibt es bei den verschiedenen Produkten Unterschiede beim Auftragekomfort, bei der Haltbarkeit der Bräune und beim Geruch.