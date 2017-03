Kokosnussöl für die Schönheitsroutine

Du kannst mit einem Glas Kokosöl fast deine gesamten Kosmetikprodukte ersetzen.Fast alle Promis nutzen Kokosnussöl in der einen oder anderen Form. Die eine beginnt ihren Tag mit einem Teelöffel, den sie pur trinkt. Andere hingegen rühren es sich in ihren grünen Tee. Ganz Hollywood pflegt sich die Haare damit. Oder es zieht es als Öl. Die Liste geht immer weiter...Zeit der Sache auf den Grund zu gehen und zu schauen was das preisgünstige, natürliche Kokosöl alles kann.Für die Haare: Trag das Kokosöl bei Raumtemperatur oder leicht erwärmt auf, lass es für ein paar Stunden einwirken, das wird dein Haar, deutlich gesünder aussehen lassen. Kokosöl ist reich an Vitamin E, Vitamin K und Eisen. Durch leichtes Fingerkämmen auf die Haarmitte und die Haarspitzen auftragen, hilft es gegen Anti-frizz, ohne es fettig auszusehen. Während Haarseren oft Silikon Anteile haben, wird unraffiniertes Kokosöl deinem Haar einen natürlichen Glanz verleihen.So ungern, wir das hören, Tatsache ist, dass unsere Haare und die Kopfhaut bakteriellen Nährboden bieten. Glücklicherweise enthält Kokosöl antibakterielle Eigenschaften, sodass es als Schutzschild dient.Für die Haut: Aufgetragen ins Gesicht oder auf den Körper wirkt das Kokosöl wie eine natürliche Feuchtigkeitscreme, die die Haut darüber hinaus mit natürlichen Ölen pflegt.Ob äußerlich angewendet oder eingenommen, hilft es auch Hautirritationen zu minimieren und wirkt dabei wie ein beruhigender Balsam. Gefüllt mit Antioxidantien, die freie Radikale abwehren, verlangsamt es den Alterungsprozess, während es deine Haut hydratisiert - so dass diese, prall, weich und geschmeidig strahlt. Wenn du Make-up auflegst, kannst du Kokosöl als Highlighter auf die Wangen setzen, das verstärkt die natürlichen Pigmente deiner Haut und reflektiert das Licht besser.Oder du nimmst es zum Öl ziehen. Das Kokosnussöl für mehrere Minuten in den Mund nehmen und im Mund hin- und her spülen, zwischen die Zahnreihen durchziehen; das hat gezeigt, dass es die Zähne sanft aufhellt. Aber weil es dazu auch noch antibakteriell ist, hilft es die Plaquebildung abzuwehren.Aufgesprungene Lippen sind kein guter Anblick. Auch als Lippenbalsam nährt das Kokosöl deinen Schmollmund und befreit ihn von Rissen und Schrunden.