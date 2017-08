Körperpackungen - wenn nichts mehr geht

Körperpackungen oder auch Körperwickel werden in vielen Wellnesshotels angeboten. Eine Körperpackung ist allerdings nicht nur Wellness, sie kann auch heilen. Eine Körperpackung dient der Entschlackung oder der Hautpflege, es kommt ganz darauf an, was sich auf den Stoffbahnen, mit denen der Kunde umwickelt wird, befindet. Die Wickel sind warm, daher öffnen sich die Poren, die Wirkstoffe dringen tief in den Körper ein. Es gibt verschiedene Arten von Körperpackungen, man findet also für jeden Zweck den richtigen Wickel.Schlammpackungen sind besonders beliebt, denn die entschlacken den Körper. Zusätzlich reinigen sie ihn und fördern die Durchblutung. Auch erschlafftes Bindegewebe kann mit Körperpackungen gefestigt werden. Durch die Schlammpackung wird die Haut mit Mineralien versorgt. Die Schlammpackung wird entweder während einer Kur oder in einer Massagepraxis verabreicht. Da die positive Wirkung der Schlammpackung erwiesen ist, werden die Kosten zum Teil von einigen Krankenkassen übernommen. Sehr bekannt ist auch die Fangopackung. Dazu wird die Packung erwärmt und auf die Haut aufgetragen. Dort bleibt sie etwa 45 Minuten. Die Fangopackung hilft bei Verspannungen der Muskeln und Gelenke, Akne, Schuppenflechte, Cellulite und Menstruationsbeschwerden. Nach einer Fangopackung folgt meist eine Massage, da durch die Körperpackung das Gewebe weich geworden ist.Seit dem 19. Jahrhundert ist die Heilerde bekannt. Sie wird dann eingesetzt, wenn man an bestimmten Stellen Wärme braucht. Das kann unter anderem bei Verspannungen oder Krämpfen der Fall sein. Bei einer Zerrung oder Verstauchung hilft ein Wickel aus Heilerde. Die Erde bekommt man in der Apotheke, den Wickel kann man sich selbst anlegen. Man benötigt dafür 3 Tücher. Erst wird die Heilerde mit kaltem Wasser angerührt, bevor man sie auf ein feuchtes Tuch streicht. Dieses Tuch wird, mit der Seite, worauf sich die Heilerde befindet, nach oben auf die betreffende Stelle gelegt. Mit Verbandmull deckt man die Heilerde ab, bevor die beiden anderen Tücher darübergewickelt werden. Noch bevor die Heilerde Körpertemperatur erreicht, wird sie abgenommen.