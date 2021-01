Knitterfältchen weg spritzen

Knitterfältchen sind ganz feine Fältchen, die bevorzugt durch Wassermangel in der Haut auftreten. Die Unterversorgung mit Feuchtigkeit zeigt sich besonders im Gesicht, am Hals und im Dekolleté, weil die Haut in diesen Bereichen sehr dünn und zart ist. Hinzu kommt, dass die Haut mit zunehmendem Alter schlechter durchblutet wird, weil sich der Stoffwechsel in der Haut verlangsamt.Wodurch entstehen Knitterfältchen?In jungen Jahren kann eine optimale Gesichtspflege die Entstehung von Falten und Fältchen verzögern. Gegen die besonders feinen Fältchen hilft beispielsweise Retinol, also Vitamin A, wenn es in eine Creme eingearbeitet ist. Regelmäßig angewendet kann es die Haut glätten. Eine weitere Möglichkeit wäre, eine Creme mit Hyaluronsäure zu verwenden, weil diese eine besonders große Portion Feuchtigkeit in die Haut einschleust. Doch kosmetische Produkte helfen wenn überhaupt nur vorübergehend. Mit steigenden Lebensjahren werden sich die Falten im Gesicht und im Dekolleté stärker ausprägen. Eine Alternative zu Kosmetikprodukten wäre eine Unterspritzung der Falten mit Hyaluronsäure oder eine andere Therapie.Die BehandlungsmethodenDie Faltenunterspritzung mit Hyaluronsäure ist sehr beliebt, sie sollte jedoch nur von einem erfahrenen Facharzt vorgenommen werden. Auch wenn die Spritzen nur dicht unter der Hautoberfläche eingesetzt werden können Gefäße und Nerven verletzt werden. Erfolgt der Einstich zu tief, bilden sich Schwellungen und es bleiben möglicherweise unschöne Dellen zurück.