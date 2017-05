Kleine Beautydesaster - Erste Hilfe

Das ist ja gründlich schief gegangen! So was kann passieren: Man möchte sich besonders hübsch machen, aber das geht gründlich schief. Stattdessen ist plötzlich Erste Hilfe in Sachen Beauty nötig, um wenigstens das Schlimmste zu vermeiden. Gut, wenn man dann ein paar Tricks kennt!Der Selbstbräuner hat nicht gehalten, was er versprochen hat? Die Haut ist nicht appetitlich "sonnengeküsst", sondern scheint ein Bundeswehr-Tarnmuster in Braunbeigetönen angenommen zu haben? Oh weh, das sieht wirklich nicht gut aus. Am Körper kann die Farbe buchstäblich wegmassiert werden. Dafür ein Körperöl benutzen und nicht die Geduld verlieren. Das Öl löst die Farbe von der Haut. Zur Not tut es auch das Olivenöl aus der Küche. Wer lediglich ein paar zu dunkel geratene Flecken aufhellen muss, der greift zu frischer Zitrone, schneidet sie in Scheiben und reibt die Flecken damit ein. Das Desaster spielt sich im Gesicht ab? Dann hilft nur ein guter Puder oder eine Foundation, um die Flecken ebenmäßiger erscheinen zu lassen.Noch mal zum Thema Farbe. Wenn die Haare nach dem Tönen daheim nicht so aussehen, wie man sich das vorgestellt hat, dann hilft nur eines: Waschen, waschen und nochmals waschen. Dafür ein starkes "Detox"-Shampoo, alternativ auch ein Schuppenshampoo benutzen. Beide besitzen intensive Reinigungskräfte. Das Haar wird zwar anschließend nicht wieder so aussehen wie vorher, der Schaden kann durch diese Sofortmaßnahme aber zumindest gemindert werden. Die Haare sind nach dem Tönen nicht schwedisch blond, sondern eher gelb geworden? Auch dann wird gewaschen. Ein Spezialshampoo für graue Haare ist hier die Lösung. Dank blauer Farbpigmente lässt es Gelb verschwinden und schenkt zusätzlich etwas Glanz.Da wird der Mund zu einem zauberhaften Lächeln geöffnet - und dann hat sich auf den schönen Zähnen Lippenstift abgesetzt. Das geht gar nicht! Erste Hilfe ist hier nur möglich, wenn man die Sache kurz vor dem wichtigen Treffen noch im Spiegel bemerkt und einfach wegtupft. Damit so etwas gar nicht erst passiert, ist hier Vorbeugen angesagt. Lippenstift auftragen, die Lippen auf ein Papiertuch pressen, Lippenstift erneut auftragen und dann ganz zart abpudern. So hält die Farbe länger, aber ohne sich von den Lippen zu lösen. Wem das zu matt ist, der gibt farblosen Gloss über die gepuderten Lippen.