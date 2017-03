Kleidung in der zweiten Lebenshälfte

Wenn sie die erste Lebenshälfte gelebt haben, dann wissen Frauen, was sie an den Klassikern haben. Denn alles, was sich über schnelle Trends, vergängliche Moden und flüchtige Beziehungen hinaus bewährt hat, hat entfaltet in der zweiten Lebenshälfte erst seinen richtigen Charme. Das kann für Ehemänner und gute Freunde gelten, das gilt ganz sicher aber für den Inhalt des Kleiderschranks. Neckische kleine Kleidchen, Rüschen und verspielte Millefleurdesigns dürfen langsam getrost ausgemustert werden. Jetzt schlägt die Stunde der klaren Schnitte und guten Stoffqualitäten."Ab 30 mag liebt man sich nur noch in Seide", sagte die große Romy Schneider einst in ihrem Film "Die Spaziergängerin von Sanssoucis". Ganz so streng braucht man das sicher nicht zu sehen und Seide muss es auch nicht immer sein. Der Grundgedanke aber hat etwas für sich. Die reife Frau, deren Körper bereits bestimmte Veränderungen mitgemacht hat, sieht einfach in erwachsener Kleidung attraktiver und gepflegter aus als in allzu modischen, allzu verspielten Klamotten, die eigentlich für ihre Enkelin gedacht sind.Zugegeben, Qualität kostet anfangs etwas mehr. Dafür halten und sitzen solche Teile aber auch länger und bewahren ihren klassischen Chic zudem über viele Saisons. Deshalb lohnt es sich auch mit einem kleinen Budget, in gute Kleidung zu investieren.Das A und O einer "erwachsenen" Garderobe sind klare Schnitte und kombinationsfreudige Farben. Eine gut sitzende Bluejeans, ein Bleistiftrock, ein schmaler Blazer - allein diese drei Teile eröffnen eine ganze Welt von stilsicheren Kombinationen. Ab und an ein neues T-Shirt oder eine Bluse dazu gekauft und die Trägerin sieht immer wieder anders, aber immer stilsicher und schick aus. Mit einer gepflegten, guten Grundgarderobe bekommen Accessoires einen neuen Stellenwert. Im Frühjahr und Sommer 2013 etwa sorgen ein knallfarbener Lackgürtel oder eine Tasche in einer auffallenden Farbe für aktuelle Akzente. Auch große Creolen oder eine auffällige Kette peppen die Klassiker gekonnt auf, ohne den Geldbeutel überzustrapazieren.