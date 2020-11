Kleider und Accessoires richtig kombiniert

Frauen wollen sich wohlfühlen, besonders in der kühlen Jahreszeit. Dann ist nicht nur ein Beauty-Verwöhnprogramm geradezu richtig. Auch modische Kleidung gehört zum Wohlfühlfeeling dazu. Gerade wenn es kalt wird, kommt die Lust auf weiche Materialien und kuscheligen Tragekomfort. Die aktuelle Herbst- und Wintermode unterstützt diesen Trend in ganz besonderem Maße, denn neben Wolle und Kaschmir ist derzeit viel Fleece, und Kunstpelz mit im Spiel. Wer dabei selbst zu Nadel und Wolle greifen möchte, liegt nicht nur im Trend sondern kann mitunter sehr viel Geld sparen. Selbstgestrickte oder gehäkelte Modelle sind in dieser Saison auf keinen Fall aus dem Modespektrum wegzudenken. Natürlich sollte man diesen Wohlfühlschick auch mit den richtigen Accessoires kombinieren. Dabei spielen Goldschmuck, Schals, Tücher, Stolen, Handtaschen sowie Perlen eine große Rolle. Die Schuhmode wird dagegen nach wie vor durch Stiefel und Stiefeletten in allen möglichen Formen und Farben bestimmt.Farben kommen nun in vielen verschiedenen Schattierungen einher und sind nicht mehr nur an ein oder zwei Farbgruppen gebunden. Leuchtendes Rot, Orange oder Zyklame ist nun ebenfalls dabei. Das gleiche gilt für verschiedene Grüntöne und Blaunuancen. Aber auch satte Beerentöne dürfen nicht fehlen und sind eine letzte schöne Erinnerung an goldene Herbsttage. Aber auch der November muss nicht unbedingt langweilig werden und mit der neuen Herbstmode hat dieser Monat sogar gute Karten zum Liebling zu avancieren. Neblige Töne strahlen dabei Ruhe aus. Wie wäre es denn beispielsweise mit einem neuen Rollkragenpulli in Wollweiß oder einem zarten Eisblau.Abends kann es nun natürlich viel opulenter sein. Die herbstliche Partysaison steht vor der Tür und mit ihr natürlich ein leuchtender Reigen an traumhafter Abendgarderobe. Gold und Silber dürfen nun ebenso wenig fehlen wie warmes Kupfer. Zu einem schlichten Abendkleid sollten allerdings immer auffällige Accessoires getragen werden. Das kleine Schwarze lässt sich dabei natürlich regelmäßig neu stylen und kommt mit viel Goldschmuck und gewagtem Make-up elegant daher.