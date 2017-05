Kaiserbad - nostalgisch luxuriöser Flair

Ganz wie zu Zeiten des Kaisers baden, das verspricht das Kaiserbad. Es ist ein luxuriöses Erlebnis, das zu zweit oder einzeln genossen werden kann. Es bietet Entspannung und Erholung, baut Stress ab und stärkt das Immunsystem. Durchgeführt wird das Kaiserbad in einer Badewanne aus Bronze, die eine hohe Wärmeleitfähigkeit hat. Dadurch können sich auch die Öle, Kräuter und Essenzen, die dem Bad zugefügt werden, besser entfalten. Das Badewasser ist gut warm, länger als eine halbe Stunde sollte man es nicht genießen. Personen, die an Problemen mit Herzen oder dem Kreislauf leiden, sollten kürzer in der Wanne bleiben.Besonders ist am Kaiserbad das Flair, das nostalgisch und luxuriös wirkt. Die Bronzewanne erinnert an das Barock, wo Kaiser und Könige regierten. Damals wurden 14 Tage dazu gebraucht, die Wanne nach dem Bad wieder auf Hochglanz zu polieren, damit sie wie Gold schimmert. Das Kaiserbad, so wie es heute durchgeführt wird, dient nicht nur der Entspannung und Erholung, es ist auch gesundheitsfördernd und hat kosmetische Effekte. Die Kräuter, die dem Bad zugefügt werden vom Körper aufgenommen. Die Temperatur des Wassers beträgt 32 Grad. Einige Wannen sind mit integrierten Whirlpool-Jets versehen, diese unterstützen die Entspannung. In das Bad kommt ein Kräuteraufguss, der aus getrockneten Kräutern und Blättern hergestellt wird. Beliebt sind Rosenblüten, Lavendel und Kamille.Um eine besondere Wohlfühlatmosphäre zu garantieren, werden dezentes Licht und entspannende Musik eingesetzt. Wenn man möchte, kann man vor dem Kaiserbad ein Ganzkörperpeeling machen lassen. Ist die Haut schon vorher gereinigt, können die Wirkstoffe während des Badens besser in die Haut eindringen. Wer das kaiserliche Gefühl verstärken möchte, lässt sich nach dem Bad mit hochwertigen Ölen massieren. Das Highlight nach dem Baden ist das Ausruhen. Es erfolgt in einem Himmelbett, auf dem sich Haferstroh befindet. Das Ausruhen nach dem Bad hat den Zweck, den Kreislauf nicht zu belasten. Nach der Anwendung fühlt man sich frisch und ausgeruht.