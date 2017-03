Kaffeepeeling öffnet die Hautporen

Cellulite ist ein Problem, das vielen Frauen zu schaffen macht. Teure Produkte helfen oft nicht viel oder nur wenig. In vielen ist jedoch Koffein enthalten, sodass es nicht notwendig ist, teure Produkte zu kaufen. Eine Alternative, die kostengünstig ist und nahezu jeder im Haushalt hat, ist ein Peeling mit Kaffee. Die Kombination aus Koffein und dem fein gemahlenen Pulver dient als Grundstoff für das Peeling. Das Peeling lässt sich leicht aus frischem Kaffeepulver oder dem bereits verwendeten Kaffeesatz herstellen. Um es besser verteilen zu können, kann man etwas Öl, vorzugsweise Oliven- oder Mandelöl beimengen. Schon ist das Peeling bereit zur Verwendung.Das Peeling ist nur dann effektiv, wenn ein koffeinhaltiges Kaffeepulver dafür verwendet wird. Wichtig ist, dass man das Kaffeepeeling kräftig einmassiert, so werden auch die Fettschichten, die tiefer liegen, erreicht. Zusätzlich wird das Bindegewebe gestrafft und die Haut besser durchblutet. Durch das Peeling erreicht man auch, dass die abgestorbenen Hautschüppchen entfernt werden. Ein weicher und angenehmer Wellnesseffekt wird damit erzielt. Damit das Peeling effektiver wird, sollte man vorher mit warmen Wasser duschen. Dadurch öffnen sich die Hautporen, das Peeling kann seine volle Wirkung erzielen. Nach dem Duschen werden die von Cellulite betroffenen Stellen gründlich mit dem Kaffeepeeling eingerieben. Nach 2 bis 3 Minuten Einwirkzeit kann es abgespült werden.Beim Abduschen sollte man abwechselnd warmes und kaltes Wasser verwenden, das fördert die Durchblutung zusätzlich. Doch nicht nur für Stellen, an denen man Cellulite hat, ist das Peeling geeignet, man kann es für den ganzen Körper verwenden. Bei einem Gesichtspeeling sollten die Partien um Augen, Nase und Mund ausgespart werden. Nach dem Kaffeepeeling hat man einen rosigen und gesunden Teint. Gegen trockene Haut hilft ein Peeling mit Kaffeepulver ebenso, aber nur dann, wenn man es mit Öl vermengt. Es ist ein ganz natürliches Peeling ohne Konservierungsstoffe und sonstigen Zusätzen, auf die man eventuell allergisch reagieren könnte.