Just white - Unser bestes Stück

Sie ist DAS Basisteil in jedem Kleiderschrank: die weiße Bluse. Ohne sie würden all diese selbstverständlichen, unaufgeregten und klassischen Looks, auf die wir im Alltag angewiesen sind, einfach nicht funktionieren. Weiße Blusen passen zu lässigen Jeans und zu eleganten Bleistiftröcken. Im Berufsleben sind sie der ideale Partner für den Hosenanzug oder das Kostüm und am Abend putzen sie sich mit einer festlichen Hose und Statementschmuck heraus. Kurz und klein: Ohne weiße Bluse geht es einfach nicht.Selbst bei diesem Klassiker kann frau noch manches falsch machen. Worauf also kommt es wirklich an?Umso wichtiger ist es, die richtige Wahl zu treffen. Denn so einfach sich eine weiße Bluse auch stylen lässt, so schwer ist es doch, die richtige zu finden. Bei einer weißen Bluse steht und fällt alles - na klar, mit der Farbe. Weiß soll sie sein. Nicht hellcrème, nicht gelblich und schon gar nicht grau! Damit die weiße Farbe lange hält und strahlt, sollte die Bluse aus einer guten Baumwolle sein. Die Anbauländer mit dem besten Ruf sind dabei die USA und Ägypten. Gepflegt wird die Bluse später mit einem Waschmittel, dass optische Aufheller enthalten sollte. Flecken, etwa von Make-up oder vom Essen, sollten vor der Wäsche mit einem Spray behandelt werden. Nach der Wäsche die Bluse nass auf einen Bügel hängen, in Form zupfen und so trocknen lassen. Das macht das Bügeln (fast) überflüssig.Nicht nur das Material, auch die Verarbeitung sollte bei der weißen Bluse stimmen, wenn man lange an ihr Freude haben will. Wie man das zweifelsfrei erkennt? Man muss nur zählen können! Wenn für einen Zentimeter Naht weniger als sieben Stiche benötigt wurden, dann wird sie nicht lange halten. Über zehn Stiche sind hochwertig, alles dazwischen ist noch akzeptabel.Farbe, Material und Verarbeitung stimmen, jetzt muss die Bluse also nur noch richtig sitzen. Dafür sollte sie locker zugeknöpft werden können und auf keinen Fall über dem Busen spannen. Eine leichte Taillenbetonung ist ebenfalls wichtig. Darüber hinaus sollten Schnitt und Knöpfe so zeitlos wie möglich sein, damit die Bluse lange getragen werden kann.