Jünger aussehen als man ist: Anti-Aging-Tipps

Das Älterwerden selbst ist für die meisten natürlich kein Problem. Mit den typischen Zeichen des Alters wollen sich jedoch nur die wenigsten einfach so abfinden. Schlaffere, faltige Haut und jedes Jahr ein paar Pfund mehr auf den Hüften gehören zu den so ungeliebten Zeichen des Älterwerdens. Aber damit muss sich niemand einfach so abfinden. Mit ein paar einfachen Anti-Aging-Tipps kann man zumindest die Zeichen der Zeit ein wenig aufhalten.Schöne, reife HautDie größten Feinde von straffer, faltenfreier Haut sind die Sonne und das Rauchen. Die wirkungsvollsten Anti-Aging-Tipps für glatte Haut sind daher nicht zwangsläufig teure Cremes, sondern ein verantwortungsvoller Umgang mit der Sonne und möglichst kein Nikotin. UV-Strahlung ist in einem gewissen Maß sogar gesundheitsfördernd (Bildung von Vitamin), in erhöhter Dosis führen UV-Strahlen jedoch zu vorzeitiger Hautalterung oder sogar zu Hautkrebs. Daher ist es wichtig, nie ohne Sonnenschutz in die Sonne zu gehen. Dazu muss man sich jedoch nicht täglich mit Sonnencreme eincremen, auch eine pflegende Tagescreme mit UV-Schutzfaktor tut es hier.Auf das Rauchen sollte man am besten ganz verzichten. Mal abgesehen von den schädlichen Wirkungen auf die Gesundheit, führt der Genuss von Nikotin auch zu faltiger Haut. Durch das Nikotin wird das aufpolsternde Kollagen in der Haut reduziert. Das wiederum führt dazu, dass die Haut von Rauchern schneller faltig wird.Ernährung und BewegungFalsche Ernährung und mangelnde Bewegung führen nicht nur zu Übergewicht, auch typische Alterserkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes, werden dadurch gefördert. Das beste Mittel für einen jungen, leistungsfähigen Körper ist das Idealgewicht. Das zu halten wird mit zunehmendem Alter jedoch immer schwerer, was vor allem am im Alter reduzierten Energiebedarf liegt. Es ist also nicht nur wichtig, gesund und ausgewogen zu essen, sondern auch die Kalorienzufuhr zu reduzieren. Zur Reduzierung der Kalorienzufuhr ist es sinnvoll, die Verbrennung zu steigern. Wobei Sport nicht nur schlank hält, sondern auch vor Herz-Kreislauferkrankungen schützt.