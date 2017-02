Jetzt wird modisch gepunktet

Die neue Mode für Frühjahr und Sommer macht ungeduldig. Die frischen Farben, lässigen Schnitte und vor allem die vielen fröhlichen Muster sind nämlich viel zu schön, um nur im Geschäft bestaunt oder im Schrank verstaut zu werden. Wie lange dauert es denn noch, bis es endlich warm genug ist, um die schicken Sachen zu tragen? Weil das niemand so ganz genau weiß, hilft nur eins. Man muss sich auf die Weisheit besinnen, dass Vorfreude die schönste Freude ist - angeblich.In der vergangenen Frühjahr-Sommer-Saison waren es die starken Farben, die die Mode so aufregend und neu erscheinen ließen. Ein Jahr später ist Farbe immer noch Trumpf, allerdings ein bisschen gemäßigter und sanfter. Trug man letztes Jahr etwa ein rotes Top zu grünen Jeans (Stichwort Colourblocking), so entspricht jetzt ein rosafarbenes Shirt in Kombination zu mintfarbenen Hosen dem aktuellen Zeitgeschmack.Während die Farben also wieder etwas zahmer werden, entwickelt sich parallel dazu eine immer größere Lust auf Muster. Der heißeste Trend dabei sind Punkte. In Beschreibungen tauchen sie immer wieder auch unter dem englischen Begriff "Polka Dots" auf. Punkte tummeln sich auf Blusen und Kleidern, auf Röcken, Hosen und sowieso auf Accessoires wie Schals und Tüchern. Modisch wichtig dabei ist, dass die Punkte keine Pünktchen sein sollten; einen guten Zentimeter Durchmesser dürften die trendigen "Dots" gern haben. Die Farbwahl sollte zudem nicht allzu klassisch sein. Weiße Punkte auf blauem Untergrund hat man irgendwie schon mal gesehen, aber grüne Punkte auf taupefarbenem Stoff zum Beispiel haben etwa Neues, Frisches an sich - "Polka Dots Jahrgang unendlich" sozusagen.Wer keine Punkte mag, kann sich dennoch mustergültig kleiden. Streifen erleben gerade ein modisches Comeback und klare Schachbrettmuster sind geradezu richtungsweisend. Zur Abwechslung darf es auch mal etwas Romantisches sein? Dann bieten sich ausdrucksstarke Blumenmuster oder Paisleydrucke an. Apropos Drucke. Aufgedruckte Spitze gab es auch schon in einigen Winterkollektionen, ihren großen Durchbruch aber erlebt sie erst jetzt im Frühling.