Ist gebräunte Haut noch Schönheitsideal?

Braun ist gesund, braun macht sexy. Und mitunter schwer krank. Eine gebräunte Haut gilt besonders bei Jugendlichen und jungen Frauen oder auch Männern als ein Zeichen für eine gesunde und attraktive Ausstrahlung. Eine Annahme, die trotz möglicher Risiken durch ein Zuviel an Sonne nach wie vor zahlreiche Menschen stundenlang in der Sonne schmoren lässt oder auch einen mehrmaligen Gang pro Woche in das Solarium initiiert.Eine Vorgehensweise, die jedes Jahr dafür sorgt, dass mehrere tausend Menschen am bösartigen Hautkrebs, dem Schwarzen Melagnom, erkranken und auch viele schlussendlich daran sterben lässt. Die Haut selbst ist zwar bei jedem Menschen anders, allerdings zeigt sich diese unabhängig ihres Trägers als nicht vergesslich und so kann es sein, dass in jungen Jahren einige Sonnenbrände dazu führen im späteren Alter Hautschäden davonzutragen. Nicht immer muss es ein Hautkrebs sein, aber Falten oder auch Allergien sind auch nicht gerade das Nonplusultra. Vorbeugen sollte hier die Devise lauten, denn eine leichte Bräune sieht ebenso gut aus und schützt die Haut vor schwerwiegenden Erkrankungen.Schon mit kleinen Maßnahmen, kann man einen sinnvollen Schutz aufbauen, zu denen in erster Linie die Vermeidung von einer zu intensiven Sonnenbestrahlung auf der Prioritätenliste ganz oben steht. Besonders stark zeigt sich die Sonne über die Mittagszeit, weshalb hier lieber das Sonnenbaden auf die frühen Morgenstunden oder auch auf den Nachmittag verschieben sollte. Unabhängig über die Uhrzeit sollte man allerdings für einen Sonnenschutz in Form eine Creme oder Lotion sorgen. Zumeist werden Produkte mit einem Lichtschutzfaktor von 15 bis 25 verwendet, die jedoch in der Regel nur einen sehr flüchtigen Schutz darstellen. Hier empfiehlt es sich ein Produkt zu wählen, dass mindestens einen LF von 30 und mehr aufweisen kann. Eine Empfehlung, die besonders auch für Kinder beherzigt werden sollte.Die Sonnendauer selbst sollte man auf etwa 30min pro Tag eingrenzen, denn man darf nicht vergessen, dass man auch im Schatten und beim Schwimmen hohe Strahlen abbekommt, was man allerdings so kaum wahrnimmt. Tücher, Käppis oder Sonnenhüte schützen auf eine sinnvolle Weise die empfindliche Gesichtshaut. Benutzt man dann noch zum Schutz der Augen eine Sonnenbrille, dann kann man trotz allem eine gesunde Hautfarbe erhalten ohne jedoch der Gefahr zu unterlaufen irgendwann unangenehme Krankheiten zu bekommen.Quelle: Miomedi