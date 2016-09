Intimpflege - behutsame Frische

Für die Intimpflege sind im Handel zahlreiche spezielle Produkte erhältlich. Meist sind diese für den Genitalbereich der Frau gedacht, denn in den männlichen Intimzonen können durchaus normale Seife oder Duschgel angewendet werden. Das Scheidenmilieu der Frau reagiert jedoch weitaus sensibler auf verschiedene Reinigungsprodukte.Die Scheidenflora der Frau zeichnet sich durch eine natürliche Besiedelung durch Bakterien aus. Diese üben eine Schutzwirkung aus, indem sie den Platz einnehmen, der ansonsten durch schädliche Keime besiedelt werden könnte. Zudem ist für die Scheide ein saures Milieu kennzeichnend, in dem Pilze und Krankheitserreger ungünstigere Bedingungen vorfinden als in einem alkalischen Milieu. Die in der Scheide angesiedelten Bakterien produzieren Milchsäure, Wasserstoffperoxid und antibiotisch wirkende Substanzen, welche die Scheidenflora intakt halten.Ein möglicher Einflussfaktor, der die Scheidenflora aus dem Gleichgewicht bringen kann, ist übertriebene Hygiene. Die tägliche Reinigung der Intimzone sollte nur äußerlich, und zwar ausschließlich mit Wasser und einem sehr milden Reinigungsmittel erfolgen. Sehr mild heißt in diesem Zusammenhang möglichst ph-neutral, denn der natürliche ph-Wert der Scheide liegt im sauren Bereich, ist also unter 4,5 angesiedelt. Der ph-Wert gebräuchlicher Seifen liegt aber häufig zwischen 7,0 und 14, also im alkalischen Bereich.Die Werbung möchte den Frauen mitunter einreden, die Intimgegend würde schlecht riechen, wenn man nicht jeglichen Geruch mit Seife oder Waschcreme, Lotionen und Sprays bekämpft. Der Geruch einer gesunden Scheide wird tatsächlich jedoch von vielen Männern als anziehender empfunden als eine künstliche Duftwolke. Ein zu intensives Waschen stört das natürliche Gleichgewicht dagegen und schafft beste Bedingungen für Pilzinfektionen und schädliche Bakterien. Bei einem Mangel an Laktobazillen, wie die Milchsäurebakterien auch genannt werden, muss die Scheidenflora durch geeignete Maßnahmen wieder aufgebaut werden. Mangelnde Hygiene ist aber in der Regel nicht die Ursache für ein gestörtes Gleichgewicht in der Vagina.