Ideale kleine Helfer für den modernen zeitlosen Look

Der Volksmund behauptet zwar, dass man leiden muss um schön zu sein, allerdings ist das nicht mehr als eine Binsenweisheit. Wenn man nämlich die richtigen Helfer zur Hand hat, braucht man gar keinen großen Aufwand zu betreiben, um perfekt auszusehen.Wo Schatten ist da braucht man LichtDunkle Schatten und feine Linien und Fältchen rund um Augen, Nase und Mund kann man ganz einfach mit einem hellbeigen Concealer (am besten zwei Nuancen heller als der eigene Hautton) verschwinden lassen. Bevor man die Grundierung seines Make-ups aufträgt, nimmt man einfach den Abdeckstift und pinselt damit feine Linien über die entsprechenden Stellen. Danach verwischt man mit dem Finger ganz leicht die Übergänge und schon sind die dunklen Schatten verschwunden. Denselben Effekt hat ein heller Concealer auch bei Rötungen und kleinen Pickelchen.Wunderwaffe CremerougeCremerouge ist eine wahre Beauty-Allzweckwaffe. Den kann man nämlich anstelle eines Lippenstiftes verwenden. Für schimmernde Lippen nimmt man einfach ein wenig Cremerouge auf den Finger und betupft damit die Lippen. Ein schimmerndes Cremerouge ist außerdem ein idealer Ersatz für Lidschatten. Auch hier trägt man den Cremerouge einfach mit der Fingerspitze auf das komplette Oberlid auf und schon hat man einen hübsch schimmernden Augenaufschlag. Und natürlich kann das Cremerouge auch für frische Apfelbäckchen sorgen. Bevor man das Cremerouge jedoch auf die Wangen aufträgt, sollte man vorher eine ebenfalls cremige Grundierung aufgetragen haben, damit sich das Rouge gleichmäßig verteilen lässt.Lidschattenstifte - Einer für allesWenn man einen Lidschattenstift in Mauve oder einem hellen Braun besitzt, kann man damit praktisch sein ganzes Make-up fertigstellen. Unter anderem kann man mit einem solchen Stift wunderbar die Augenbrauen nachzeichnen. Einfach vorsichtig mit dem Stift über die Brauen streichen und mit einem entsprechenden Bürstchen nacharbeiten. Auch die Lippen kann man mit einem Lidschattenstift in hellen Farbtönen wunderbar ausmalen. Für den Glanz braucht man dann nur noch etwas Gloss darüber geben. Und natürlich kann dieser Stift auch die Augen betonen.