I am sexy and I know it

Nude-Look wird auch Transparent-Look genannt, da für die Kleidung vorwiegend durchsichtige Stoffe verwendet werden. Darunter sind Materialien wie Seide, Satin, Organza und Tüll. Der Boudoir-Stil, der ein Vorgänger des heutigen Nude-Looks ist, wurde bereits Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt. Damals versteckten Spitzen das Dekoltee. Unter Nude-Look versteht man auch Kleidung, die sehr eng an dem Körper anliegt und viel Haut freilässt. Der Begriff Nude wird ebenfalls für Farben verwendet, die der Farbe der Haut ähnlich sind.Der Look wird als selbstbewusst weiblich definiert. Seinen Durchbruch verdankt der Nude-Look dem Modeschöpfer Yves Saint Laurent. Er entwarf schon in den 1960er Jahren Kleider, die transparente Elemente enthielten oder ganz durchsichtig waren. Ebenfalls ein Beispiel für den Nude-Look sind Hotpants. Sie sind eng anliegend und betonen den Po. Unter den Begriff Nude-Look fallen auch Kleider mit einem langen Schlitz, der die Beine, beinahe bis zur Hüfte zeigt. Bei den Materialien für die Kleider, Hosen und Röcke werden durchsichtige, hautumschmeichelnde und weiche verwendet. Durchsichtige Stoffe werden mit Stickereien, Perlen oder Pailletten an den wichtigen Punkten wie zum Beispiel dem Busen, versehen.Auf dem roten Teppich, sowie bei Modeschauen großer Designer, findet man immer öfter Stars und Models, die mehr Haut zeigen, als sie verdecken. Das inspiriert alle Frauen, einmal den Nude-Look auszuprobieren, allerdings muss die Figur dazu passen. Sex sells lautet die Devise in der Werbefotografie. Daher werden viele Damen in einem Hauch von Nichts abgelichtet, um ein Produkt besser verkaufen zu können. Nude-Look ist auch in der Kosmetik ein Begriff. Das Make-up ist so dezent, dass es aussieht, als wäre das Gesicht ungeschminkt. Es werden dabei nur zarte Töne verwendet, die dem Hautton der Frau angeglichen sind. Auch bei den Lidschattenfarben dominieren Beige, Braun und Rosatöne. Bei der Wimpertusche und beim Eyeliner sind statt Blau oder Schwarz, Braun zu verwenden.