Hornhautentfernung - Vorsicht ist geboten

Unpassendes Schuhwerk oder eine Fehlbelastung der Füße können zu Hornhautbildung führen. Hornhaut oder Hühneraugen sind eine Reaktion der Haut auf anhaltende Reibung oder Druck. Neben zu engen oder nicht passenden Schuhen können auch eine Fehlstellung der Knochen oder eine Tätigkeit, in der die Betroffenen lange Zeit in einer bestimmten Position stehen müssen, die Ursache für Hornhaut sein. Bei wiederholt mit den Händen zu verrichtenden körperlichen Tätigkeiten können sich Hornhautschwielen auch an den Händen bilden.Wenn die Hornhaut zu sehr wuchert, kann sie ein unangenehmes Druckgefühl oder Schmerzen hervor rufen. Ausserdem sehen Hühneraugen unschön aus und man möchte sie auch aus kosmetischen Gründen möglichst schnell wieder loswerden. Doch an der Stelle, an der sie sich gebildet hat, übernimmt die Hornhaut gleichzeitig eine Schutzfunktion. Die verdickte Haut soll die Haut der Zehen, des Fußballens oder der Ferse vor der Reibung oder dem Druck schützen der durch den Schuh ausgeübt wird. Darum ist die vollständige Entfernung von Hornhaut nicht immer ratsam.Die Mittel zur Entfernung von Hornhaut sind vielfältig und reichen von Bimssteinen über Cremes und Lotionen bis hin zu Raspeln und elektrischen Hornhautentfernern. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Hornhaut sich nach erfolgreicher Entfernung erneut bilden wird, wenn nicht die Ursachen für ihre Entstehung beseitigt werden. Wenn die Hornhaut nicht allzu dick und hart ist, sollte man besonders schonende Mittel zu ihrer Beseitigung verwenden. Nach einem warmen Fußbad lässt sich junge Hornhaut oft durch bloßes abrubbeln mit dem Handtuch entfernen. Feste Hornhaut sollte man versuchen, durch das Einreiben mit Hirschtalg aufzuweichen, der in der Apotheke erhältlich ist. In hartnäckigeren Fällen kann man einen Bimsstein verwenden, bei dem die Verletzungsgefahr relativ gering ist. Bei einer Hornhautraspel oder gar einem elektrischen Hornhautentferner ist dagegen äußerste Vorsicht geboten.In Apotheken und Drogerien erhält man Cremes und Tinkturen mit dem Inhaltsstoff Salicylsäure. Trät man diese an mehreren Tagen hintereinander auf die Hornhaut oder die Hühneraugen auf, lassen sie sich nach einem heissen Fußbad ohne Weiteres leicht ablösen.