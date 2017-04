Heuwickel und Heubäder das tut gut

Es gibt nichts Schöneres, als auf einer Berghütte im Heu zu schlafen. Wer das schon einmal genossen hat, wird sich an den Duft des Heus erinnern. Heubäder sind auch gesund, da sie den Körper zum Schwitzen bringen. Dadurch wird er entschlackt und entgiftet. Es ist eine Art von Wärmebehandlung, da im Heu die Wärme langsam gesteigert wird. Auf der grünen Wiese findet man auch viele Kräuter, die gut für den Körper sind. Diese Kräuter entfalten auch ihre Wirkung, wenn sie im Heu enthalten sind. Sie sorgen zusätzlich für einen besonders aromatischen Duft.Lange waren sie in Vergessenheit geraten, doch jetzt wurden sie wieder entdeckt: die Heuwickel. Schon unsere Vorfahren wussten, wie gut ein Heuwickel tut. Er entgiftet, regt die Durchblutung an, stimuliert das Immunsystem, entkrampft und fördert die Durchblutung der Leber. Bei einem Heuwickel wird das Heu befeuchtet und auf den Bereich der Leber gelegt. Darüber kommt eine Wärmflasche, die soll die Temperatur von rund 40 Grad für über einen Zeitraum von bis zu 30 Minuten aufrechterhalten. Der Körper wird danach mit Tüchern eingewickelt, sie sollen verhindern, dass das Heu abkühlt.Wählt man ein Heubad, so ist der ganze Körper, bis zu den Schultern mit Heu bedeckt. Ebenso wie der Heuwickel, wirkt das Bad entspannend, krampflösend, entgiftend und durchblutungsfördernd. Die entspannte Atmosphäre und der Duft, den das Heu verbreitet beruhigt auch die Nerven. Daher sollte man, egal ob man ein Heubad oder einen Heuwickel wählt, sämtliche Quellen ausschalten, die die Ruhe stören könnten. Viele Wellnesshotels bieten dem Gast Heubäder an. Das Gras stammt aus natürlichem Anbau, meist von Almwiesen, die nicht gedüngt werden. Daher ist im Heu eine Pflanzenvielfalt enthalten, die dem Körper gut tut und außerdem einen herrlichen Duft verbreiten. Schon Pfarrer Kneipp hat im Jahr 1896 über die heilende Wirkung des Heus in einem Buch geschrieben.