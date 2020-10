MODE

Hervorstechender XXL - Schmuck im Oversize Format

Halsketten aus Tierzähnen, Schneckengehäusen oder Fischwirbeln würden heute wohl die wenigsten Frauen oder gar Männer tragen wollen. Vor über hunderttausend Jahren war aber genau das modern und beliebt. Schmuck wurde schon in der Altsteinzeit zu Beginn der Menschheit angefertigt und getragen. Auch heute noch spielt Schmuck in der Gesellschaft eine wichtige Rolle. Die meisten tragen ihn, um sich zu verschönern und Akzente zu setzen. Andere tun es, um ihren Wohlstand zu repräsentieren. So oder so ist Schmuck seit jeher ein Teil unserer Persönlichkeit.Wie auch in der Welt der Mode wechselt Schmuck mit jeder Saison sein Aussehen. Sicher gibt es vielerlei Schmuck, der zeitlos daherkommt und immer tragbar ist. Wer aber mit dem Trend gehen möchte, will schmuckmäßig immer auf dem Laufenden sein. Wie auch die aktuelle Herbstmode kommt der Schmuck in dieser Saison im Oversize-Format daher - ganz nach dem Motto, je größer und auffälliger desto besser. Beim XXL Schmuck wird geklotzt und nicht gekleckert. Vorbei sind die Zeiten der eleganten Zurückhaltung. Ob Ringe, Halsketten oder Armreife, groß und auffallend müssen sie sein. Bunte Farben, funkelnde und glitzernde Steine und an Ringen oder Ketten sowie große Formen stehen bei diesem neuen Modetrend im Vordergrund. Vor allem bei Halsketten besteht der Vorteil, das diese, sofern sie als Einzelstücke getragen werden, optisch besser zur Geltung kommen. Das Material spielt beim XXL Schmuck eine eher untergeordnete Rolle. Von Modeschmuck über Gold bis hin zu Schmuckstücken aus Edelstahl, beim XXL Schmuck ist erlaubt, was gefällt. Als Grund für die neue Vorliebe für den XXL Schmuck nennen Trendforscher die aktuelle Finanzkrise. In einer wirtschaftlich unsicheren Zeit ist es vielen ein besonderes Bedürfnis sich mit Glamour und Glitzer zu umgeben. Der Symbolwert des Schmuckes steigt und je größer dieser, desto besser fällt er anderen ins Auge. Damit das Ganze jedoch nicht überladen wirkt, sollte bei diesem Trend darauf geachtet werden, dass die Schmuckstücke aufeinander abgestimmt sind.