Hautstraffung - wohlgeformte Körperkontur

Haustraffung kann nicht nur im Gesicht, sondern auch am Bauch, den Oberschenkeln oder den Oberarmen durchgeführt werden, denn auch hier zeigen sich im Laufe des Lebens Alterserscheinungen. Aber auch Menschen, die nach einer Reduzierung des Körpergewichtes einen Hautüberschuss haben, möchten durch die Hautstraffung das neue Körperbild krönen.Was geschieht bei der Hautstraffung?Bei der Hautstraffung wird die überschüssige Haut operativ entfernt. In vielen Fällen wird zusätzlich eine gezielte Fettabsaugung vorgenommen, um die Körperkontur an der entsprechenden Stelle noch besser zu betonen. Bevor es soweit ist, wird die erschlaffte Haut mitsamt dem Fettgewebe ganz genau vermessen. Die dazu notwendigen Hautschnitte werden so gezielt platziert, dass sie später möglichst wenig Narbenbildung zeigen. Noch bevor sich die Patientin oder der Patient auf den Operationstisch legt, hat der Operateur die Stellen markiert, die später wegfallen und auch die Schnittlinien werden mit einem speziellen Stift angezeichnet.Bei einer Bauchstraffung wird beispielsweise die Haut zwischen Bauchnabel und Schamhügel entfernt. Die gerade Bauchmuskulatur wird in der Mitte gestrafft, so erlangt der Bauch wieder eine optimale Kontur. Der Nabel muss wieder neu platziert werden.Die Oberschenkelstraffung wird an der Innenseite des Beines vorgenommen. Hier wird in eine horizontale Straffung mit Naht zwischen Sitzbein und Leiste und einer großen vertikalen Straffung mit Naht von der Leiste bis Knie-Innenseite unterschieden.Auch die Oberarmstraffung wird sehr häufig durchgeführt, auch hier verläuft die Naht an der Innenseite, und zwar von der Achselhöhle aus bis zum Ellenbogen. Neben diesen drei beliebtesten Hautstraffungen gibt es auch noch andere Körperbereiche, an denen ein Zuviel an Haut oder Fett entfernt wird.Was man vor der Operation wissen sollteNatürlich ist es auch für diese Art der Schönheitsoperation wichtig, sich ausreichend zu informieren und beraten zu lassen. Das Körpergewicht sollte soweit wie möglich reduziert worden sein, damit das Ergebnis möglichst lange schön aussieht. Eine intakte Haut fördert das ästhetische Ergebnis, sie kann Wochen vor der Operation besonders gründlich gepflegt und durchblutungsfördernd behandelt werden. Für größere Operationen können Eigenblutspenden abgegeben werden.