Hautreinigung - sanft und gründlich

Die Hautreinigung gehört zum täglichen Pflegeritual. Je nach Hauttyp braucht die Haut besondere Reinigung. Früher reinigte man die Haut mit einem Waschhandschuh. Dieser ist allerdings eine Brutstätte für Bakterien und Keime. Diese können auf die Haut übertragen werden und dort Rötungen und Ausschläge hervorrufen. Einmalwaschlappen sind ideal, um die Haut zu reinigen. Wer den Waschlappen nicht nach jeder Wäsche wegwerfen möchte, sollte sich einen aus Kunststoff besorgen, denn auf diesen können sich die Bakterien kaum ansiedeln, außerdem trocknet er nach Gebrauch schneller, als ein Waschlappen aus Baumwolle.Bei der Hautreinigung wird Duschgel oder Waschlotion gleichmäßig auf den Körper aufgetragen. Der Schaum muss gründlich abgespült werden, dass keine Rückstände auf der Haut bleiben. Diese können die Haut reizen oder allergische Reaktionen hervorrufen. Zu heiß sollte man weder baden noch duschen. Durch eine falsche Temperatur werden die Poren angeregt, Talg zu produzieren. Die Folgen können fettige Haut und Mitesser sein. Am Abend muss man sich unbedingt abschminken. Dabei sollte man aber keine Stelle im Gesicht vergessen, denn Reste von Make-up hinterlassen nicht nur am Kopfkissen hässliche Spuren, auch die Haut wird gereizt, wenn das Make-up nicht entfernt wird.Zum Abschminken verwendet man am besten eine Reinigungslotion. Diese gibt man auf einen Wattepad und reibt damit das Gesicht ab. Diesen Vorgang wiederholt man so lange, bis sich keine Farbe mehr auf dem Wattepad befindet. Es kommt immer auf den Hauttyp an, welche Reinigungsmittel man verwenden soll. Diese müssen auf die Haut abgestimmt sein. Dazu ist es notwendig, die Haut analysieren zu lassen. Das macht jede Kosmetikerin oder der Hautarzt. Anhand der Hautbeschaffenheit werden Mittel zur Hautreinigung gekauft. Mit Hausmitteln kann man die Haut auch gut reinigen. Für empfindliche Haut eignet sich eine Mischung aus Eigelb und Gurkensaft. Bei fettiger Haut verrührt man Milch und Trockenhefe. Den Brei trägt man auf das Gesicht auf, um es zu reinigen.