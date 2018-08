Hautpflegetrends für den Regenerationsprozess

Fantastisch auszusehen ist nicht immer billig. Obwohl die Hauttechnologie in den letzten Jahren viele Fortschritte gemacht hat, kann das Finden der richtigen Hautpflegeprodukte ein großes Loch ins Portemonnaie reißen. Was aber wenn du die neusten Schönheitstrends ausprobieren möchtest und du dafür aber nur ein limitiertes Budget zur Verfügung hast?Hier sind die aktuellen Schönheit- und Hautpflegetrends, die Du ausprobieren solltest, auch wenn du ein kleines Budget dafür hast.Gesichtsmasken sind eine großartiger Beautytrend. Man findet Masken für alle Arten von Hauttypen und Hautprobleme, von hydratisierenden Masken bis hin zu Reinigungsmasken. Egal, ob du deine matte Haut regenerieren oder große Poren verkleinern möchtest, Du wirst sicher eine gute günstige Maske im Drogerie Discounter dafür finden.Superfoods sind seit langem Teil unserer Ernährung, sie finden nun auch ihren Weg in unsere Kosmetikprodukte zum Beispiel in sehr angesagte Gesichtsseren. Superfood -Seren haben eine hohe Nährstoffkonzentration, die hilft das Zellgewebe der Haut wieder anzuregen.Träumst du von perfekten Augenbrauen? Wenn du ein wenig Geld zusammen sparen kannst, solltest du eine Microblading-Sitzung in Erwägung ziehen. Es ist die trendige Art, Brauen perfekt und lang anhaltend zu formen. Die billigere Alternative ist zu lernen, wie man die Brauen mit einem Stift gut betont. Es ist nicht so lustig wie die professionelle Beauty-Behandlung, aber dafür belastet das den Geldbeutel kaum.Trockene Gesichtbürsten peelen die Haut und regen die Durchblutung der Haut an. Auch der ganze Körper kann von einer Bürstmassage profitieren indem man mehrmals die Woche den Körper trocken abbürstet.Face Mist Gesichtssprays sollten auch in die tägliche Schönheitspflege eingebaut werden. Am Morgen bringen sie viel Frische und am Abend nach einem harten Arbeitstag einen wahren Energiekick. Nicht zu vergessen ist natürlich auch das reguläre Gesichtswasser. Hydratisierendes Gesichtswasser gibt es in allen Preisklassen und gehört morgens und abends sowieso zur Pflegeroutine dazu.Ein weiterer großer Schönheitstrend in diesem Jahr wird ein glänzendes Finish - nicht nur in Augenlider, sondern im Gesicht. Face Gloss gibt es günstig im Netz zu bestellen und wird wie ein Highlighter verwendet.Probiotischen Hautpflegeprodukte sind schon länger bekannt, der Trend geht jedoch ungebrochen weiter und beschert uns weitere Produktinnovationen. Insbesondere sind probiotischen Gesichtsreinigungsmittel jetzt mega angesagt. Probiotika helfen, die Haut zu kühlen, und schleusen essentielle Nährstoffe für das Zellgewebe in die Haut ein. Das verlangsamt den Hautalterungsprozess.Eine gute Augencreme gehört zu den Beauty Basics um die Augen zu pflegen und kleine Fältchen zu verringern.Cosmoceuticals sind Hautpflegeprodukte, die vor unseren Augen zu wirken beginnen. Leider sind diese meistens nicht günstig zu erhalten. Um deine Ausgaben für Beauty-und Hautpflegeprodukte in Schach zu halten, musst Du dich immer ein wenig umschauen wo und wann du einkaufst. Kaufe nicht gleich im ersten Shop, wo du das Produkt siehst, suche und recherchiere online, um bessere Angebote zu finden. Bemühe dich um kostenlose Proben, wann immer das möglich ist, das hilft dir das Produkt vorab zu testen, ob es sich wirklich lohnt es zu kaufen auf oder eben nicht. Auch kann man dann umso beruhigter in teure Produkte investieren, wenn es sich lohnt und sie die Haut pflegen und aufblühen lassen