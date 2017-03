Hauthygiene - Tipps für die Hautflora

Auf unserer Haut tummeln sich viele Bakterien, die wir weder sehen noch fühlen können, Hygiene ist daher immer notwendig.Gerade unsere Alltagsaktivitäten, wie das Telefonhörerhalten am Arbeitsplatz oder sich in öffentlichen Verkehrsmitteln zu bewegen, beeinflusst unsere Hautflora unmittelbar. Haut, die dann nicht gereinigt wird kann durch Schmutz, Mikroben und toter Hautzellen überbelastet werden. Dies kann eine bakterielle Infektion verursachen. Die Haut benötigt regelmäßig Feuchtigkeit und Fett, um eine schützende Barrierefunktion zu bilden, dies kann durch eine gute Pflege und ausreichende Hygiene erreicht werden.Unzählige Mengen an Bakterien und Keimen werden von unseren Handys übertragen. Der Schmutz unserer Hände lagert sich bei jedem Gebrauch auf den Geräten ab. Der beste Weg um diesen Kreislauf zu durchbrechen ist, einige anti-bakterielle Wischtücher in der Handtasche zu haben und das Telefon hin- und wieder abzuwischen.Reinige deine Make-up Pinsel einmal pro Woche. Unsere Lieblingspinsel sind mit Öl, Schmutz und toten Hautzellen bedeckt. Sie jedoch einmal pro Woche mit Baby-Shampoo auszuwaschen macht einen echten Unterschied. Weiche die Bürsten in lauwarmem Wasser ein, um die Keime zu töten und legen sie dann beiseite und lasse sie an der Luft trocknen.Der Top-Tipp ist die Haut abends immer zweimal zu reinigen. Einmal um die alltäglichen Bakterien zu entfernen und das zweite Mal um die Haut zu reinigen. Peelings sind auch unerlässlich um die abgestorbenen Hautzellen der Haut zu entfernen. Mit dem Peeling, wird die Hautoberfläche erneuert und wir geben ihr ein rosiges Aussehen.Für ein großartiges Handpeeling mische Lavendel mit Zucker, das reinigt und wirkt antibakteriell. Die Hände regelmäßig zu pflegen gehört zur Hygiene, wie die gründliche Finger - und Nagelpflege. Saubere Hände sind das A- und O in Sachen Hygiene.