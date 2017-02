Hauchzart - Seide in der Kosmetik

Seide ist ein Naturprodukt, das aus dem Kokon der Seidenraupe gewonnen wird. Ein Kokon kann aus bis zu 4.000 Meter Seidenfaden bestehen. Es wird vermutet, dass sie aus China kommt, und schon vor rund 2.500 Jahren vor Christus ein wertvolles Handelsgut war. Da die Gewinnung von Seide sehr aufwendig ist, ist der Stoff einer der teuersten überhaupt. Das Material ist außerdem strapazfähig. Ein Seil aus Seide kann mehr Gewicht tragen, als ein gleich Dickes, das aus Metall besteht. Für 1 Kilogramm Rohseide werden bis zu 10 kg Kokons benötigt. Da ein Seidenfaden hauptsächlich aus Proteinen besteht, hat sich die Kosmetikindustrie das zunutze gemacht und fügt ihren Produkten Seide bei.Die Seide als Hautpflege wurde zufällig entdeckt. In den 1930er Jahren bemerkte man in einer Seidenfabrik in Tokio, dass die Frauen, die dort beschäftigt sind, besonders weiche und zarte Hände haben. In diesen Jahren entstand auch die erste Seife, in der Öle des Seidenkokons enthalten waren. Das Protein, das in der Seide enthalten ist, ähnelt dem, der menschlichen Haut. Es reguliert den Feuchtigkeitsausgleich und bildet einen schützenden Film über Haut und Haare. Seidenproteine minimieren auch kleine Fältchen, da sie, wenn sie auf die Haut aufgetragen werden, trocknen und sich zusammenziehen.Da es sich bei Seide um ein natürliches Produkt handelt, ist sie besonders verträglich, auch für empfindliche Haut. Weiters speichert sie Feuchtigkeit, nämlich das rund 300-fache ihres Gewichtes. Das ist für trockene Haut besonders gut, denn diese braucht die Feuchtigkeit. Die in den Kosmetika enthaltenen Seidenproteine verleihen der Haut einen leuchtenden Teint. Eine Besonderheit der Seide macht sich die Kosmetikindustrie ebenfalls zunutze. Seide gleicht die Temperatur aus, sie wärmt, wenn es kalt ist und kühlt bei Hitze. Weiters schützt sie die Haut vor der schädlichen UV-Strahlung. Die in der Seide enthaltenen Aminosäuren, es sind insgesamt 17, pflegen Haut und Haare.