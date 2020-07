Harnstoff gegen trockene Haut

Im Sommer leiden viele unter trockener Haut. Dagegen hilft der Harnstoff Urea. Noch vor einigen Jahren wurde der Stoff aus Pferdeurin hergestellt doch seit etwa 1828 ist eine synthetische Produktion möglich. Im Harnstoff sind Substanzen enthalten, die gut sind, von der Haut jedoch selbst nicht produziert werden können, daher müssen sie von außen zugeführt werden, um den Feuchtigkeitshaushalt zu stabilisieren. Harnstoff besteht aus Ammoniak und Kohlendioxid. Dieser wird beim Eiweißabbau in der Leber gebildet.Durch die Nutzung von Duschgels und Badezusätzen wird die Haut ausgetrocknet. Der Haut ist es nicht möglich, diesen Fett- und Feuchtigkeitsverlust schnell genug auszugleichen. Um die Haut feucht und geschmeidig zu halten, müssen Pflegeprodukte gewählt werden, die Harnstoff enthalten. Diese erkennt man leicht, wenn man sich die Liste der Inhaltsstoffe durchliest. Sobald der Stoff Urea zu lesen ist, handelt es sich um eine Creme oder Lotion mit dem Harnstoff. Damit der Stoff besser in die Haut eindringen kann, bedarf es mehrerer Zusätze. Dazu gehören Hyaluronsäure, Milchsäure und Dexpanthenol. Die Cremes, die Harnstoff enthalten haben den Vorteil, dass die Wirkung sehr schnell zu bemerken ist. Allerdings muss man die Cremes oder Lotion regelmäßig auftragen. Sobald man es nicht mehr tut, ist die Haut wieder trocken.Der Harnstoff stellt die Balance der Haut wieder her, somit können sich die Zellen verbinden, Schuppen und trockene Haut werden vermieden. Auch in verschiedenen Pflegeprodukten für die Lippen ist Urea enthalten. Sie machen die Lippen geschmeidig und helfen auch bei aufgesprungenen Lippen. Ebenso ist Harnstoff in medizinischen Salben zu finden. Bei chronischen Hauterkrankungen, zum Beispiel Schuppenflechte, Neurodermitis oder der Fischschuppenkrankheit ist der Heilungserfolg durch Urea bestätigt. Nagelpilz spricht gut auf eine Behandlung mit Salben an, die Urea enthalten. Dazu sollte nach dem Auftragen ein dicht abschließender Verband angebracht werden, damit der Wirkstoff einziehen kann. Dieser sollte einige Tage am betroffenen Nagel verbleiben.