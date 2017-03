Handy verursacht Faltenbildung

Wir alle wissen, dass insbesondere intensive UV -Sonneneinstrahlung, auch Alkohol und zu viel Zucker, ernsthaft unsere Haut schädigen. Aber wie sieht es mit der Handynutzung aus?Das Gerücht, dass Handys Falten verursachen, ist nicht nur reine Spekulationen, Experten sorgen sich ernsthaft über die Nutzung. Auf einer Aesthetik Konferenz in London haben unlängst insbesondere chinesische Ärzte auf das Phänomen hingewiesen.Demnach müssen sich, diejenigen die die ihre Telefone häufig benutzen, ernsthafte Sorgen machen. Das Licht der Telefonbildschirme schädigt die Haut. Genau wie auch das blaue Licht, das von unseren PC Bildschirmen abstrahlt, verursacht das Licht der Handyscreens eine Hautschädigung. Die Geräte geben ein hochenergetisches Licht sogenannte HEV Strahlen ab. HEV sei noch hautschädlicher als UV-Licht, weil das HEV-Licht tiefer in die Haut eindringt.Die Experten haben noch keine Studie zu diesem Thema durchgeführt. Ihre Erkenntnis speist sich durch die Erfahrungen aus erster Hand bei der alltäglichen Arbeit in ihren Hautpraxen. Bei Bloggern oder Menschen die viele Selfies schießen, könne man sogar auch anhand der Schädigung der entsprechenden Gesichtshälfte erkennen, in welcher Hand sie ihr Telefon zum Fotografieren gewöhnlich halten.In gleicher Weise wie die Sonne aufgrund der schädlichen UV-Strahlen eine vorzeitige Faltenbildung verursacht, kann die Strahlung unserer Telefone das Gleiche bewirken. Die schlechte Nachricht ist, dass Sonnenschutzfaktoren und Sonnencremes nicht helfen werden uns vor diesen schädlichen Auswirkungen zu schützen. Das HEV Licht hat eine andere Wellenlänge, daher wird die Strahlung nicht von den üblichen Pflegeprodukten blockiert.Leider gibt es noch keine Schönheitsartikel um uns vor der vorzeitige Hautalterung und Hautschädigung durch Smartphone und Pc - Bildschirme zu schützen. Eine echte Marktlücke eigentlich, bei so vielen Menschen die diese elektronischen Geräte ständig im Alltag nutzen. Der beste Weg um die Haut derzeit zu schützen ist, weniger Zeit am Bildschirm zu verbringen. Beim Kauf von Bildschirmen immer auf die Strahlungshinweise der Hersteller achten, mehr Geld für besseren Strahlenschutz ist sicher ein gutes Investment für alle die viel Zeit vor dem Schirm verbringen müssen.