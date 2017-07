Handmassage - einfach klasse

Strapazierte Finger und Hände brauchen eine Handmassage. Meist handelt es sich dabei um eine Reflexzonenmassage. Es werden die Handinnenflächen, die Fingernägel und der Handrücken massiert. Sie funktioniert ähnlich wie eine Fußreflexzonenmasssage, denn an den Händen befinden sich auch Zonen, die einem Organ oder einer Körperregion zugeordnet werden. Die Handmassage gehört zu der Traditionellen chinesischen Medizin und basiert auf der Meridianlehre. Bei der koreanischen Handmassage werden die Akupunkturpunkte behandelt, die Massage wirkt also ähnlich wie eine Akupressur. Bei der Handmassage werden die Punkte mit dem Daumennagel oder dem Finger massiert. Die Wirkung tritt schnell ein.Eine Handmassage kann man selbst zu Hause durchführen, Punkte können bei verschiedenen Beschwerden massiert werden, um die Beschwerden zu lindern. Kopfschmerzen kann man ebenso behandeln wie Nervosität und Unruhe. Außerdem fördert die Handmassage die Durchblutung. Bevor man allerdings an sich selbst eine Handmassage durchführt, sollte man sich genau erkundigen, damit der Effekt, den man sich wünscht, auch eintritt. Die Handmassage ist zwar wirkungsvoll, dennoch übernehmen die Krankenkasse diese Kosten nicht.Gerade Personen, deren Hände im Alltag großen Strapazen ausgesetzt sind, profitieren von der Handmassage. Vor der Massage sollten die Hände in warmem Wasser gebadet werden. Dadurch wird die Haut nicht nur weicher, sondern kann auch die Massage besser aufnehmen. Führt man die Massage selbst durch, kann ein Massagehandschuh verwendet werden. Auf diesen sind alle Reflexzonen abgebildet, die sich auf der Hand befinden. Somit kann man die Massage auf seine eigenen Bedürfnisse abstimmen. Gerne wird auch ein Massageöl verwendet, dieses kann ätherische Öle enthalten. Je nach Öl, das man verwendet, wirkt die Massage entspannend oder anregend. Natürlich ist es auch möglich, sich in einem Massagestudio eine Handmassage durchführen zu lassen. Das hat einen größeren entspannenden Effekt, da man sich ganz auf die Massage konzentrieren kann, ohne ständig abgelenkt zu sein, weil man die entsprechenden Massagepunkte sucht.