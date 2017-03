Hängende schlaffe Augenlider - Blepharoplastik

So wie wir altern, altert auch unsere Haut. Leider bringt der Alterungsprozess auch einige nicht sehr glamouröse Effekte mit sich, darunter feine Linien, Falten und hängende Augenlider. Die oberen Augenlider werden schwerer, was dazu führt, dass deine natürlichen Lidfalten nahezu verschwinden.Selbstverständlich gibt es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten, die die Auswirkungen der Schlupflider wieder ausgleichen. Bevor man sich der Operation zuwendet, versuchen die meisten Frauen, den Alterungsprozess mit allerlei Make-up Tricks, Lotionen und Cremen zu bekämpfen. Wie wir alle wissen, kaschieren diese Mittel nur für eine kleine Weile das Problem, irgendwann endet es immer wieder beim gleichen Zustand, wie alles begonnen hat.Es gibt aber Licht am Ende des dunklen Tunnels. Die Lidkorrektur- im Fachjargon Blepharoplastik - reduziert gezielt überschüssige Haut auf den Augenlidern. Um das Aussehen der oberen herunterfallenden Augenlider wieder auf die unteren zu optimieren, strafft die Blepharoplastik im chirurgischen Eingriff die Haut unter örtlicher Betäubung oder wahlweise auch unter einer minimalen Anästhesie im schmerzfreien Dämmerschlaf.Die Erholungszeit ist nicht sehr langwierig - in nur wenigen Wochen, haben Frauen und Männer, die sich der einer Operation unterziehen, minimale bis keine Blutergüsse mehr und es sind auch keine weiteren Unannehmlichkeiten mehr vorhanden. Der Eingriff selbst dauert ambulant nur eine Stunde, danach kann man bequem nach Hause um sich dort von der Operation zu regenerieren.Wenn du Probleme am Unterlid hast, kann eine Korrektur auch auf dem unteren Augenlid durchgeführt werden. Das verbessert das Aussehen bei dunklen Augenringen, so dass man wieder jünger, gesünder und selbstbewusster aussieht. Es kann auch das Fettgewebe im unteren Augenlider verteilt werden, um die untere Augenpartie zu glätten, also um zum Beispiel eingefallene Unterlidränder wieder aufzufüllen.Darüber hinaus gibt es auch nicht-invasive Behandlungen, die das Aussehen des unteren Augenbereichs erheblich verbessern können. Zu den nicht-invasive Augenlid-Behandlungen gehören Laserbehandlungen, ein chemisches Peeling um die schlaffe Haut zu glätten und zu straffen, und auch Dermalfiller um tiefe Tränenrinnen zu egalisieren. Wenn Sie ein Problem mit Schlupflidern oder mit dem Unterlid haben, ist es am besten, einen spezialisierten Chirurgen zu konsultieren, um das beste Ergebnis für ihre Augen sowohl optisch wie auch gesundheitlich zu erzielen.