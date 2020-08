Haarwuchsmittel - Haarwachstum anregen

Noch vor einigen Jahren war das Thema Haarwuchsmittel hauptsächlich für Männer wichtig, doch immer mehr Frauen greifen zu Haarwuchsmittel. Es wird benutzt, damit das Haar wächst und fülliger wird. Wie schnell die Haare wachsen, ist genetisch bedingt, man kann jedoch dem Haarwuchs auf die Sprünge helfen. Damit die Haare schneller wachsen, muss die Kopfhaut gut durchblutet sein. Regelmäßige Massagen helfen dabei ebenso, wie Koffein. Es muss jedoch nicht das teure Shampoo sein, man kann seine Kopfhaut auch mit Kaffee einreiben und gut einmassieren. Dadurch wachsen die Haare ein wenig schneller.Es ist erwiesen, dass 3 Wirkstoffe den Haarwuchs fördern können, diese sind Finasterid, Alfatradiol und Minoxidil. Finasterid und Alfatradiol verhindern den sogenannten Androgene bedingten Haarausfall. Sie greifen in den Testosteronstoffwechsel ein, dieser ist für den Haarausfall hauptsächlich verantwortlich. Minoxidil fördert die Durchblutung der Kopfhaut, Haarausfall wird vermindert. Wird der Wirkstoff länger angewendet, sorgt er dafür, dass das Haarwachstum angeregt wird. Bei der Wahl des Haarwuchsmittels muss darauf geachtet werden, dass es sowohl zur Beschaffenheit der Kopfhaut als auch des Haares passt. Hat man empfindliche Kopfhaut, sollte ein mildes Mittel gewählt werden. Das Haarwuchsmittel sollte wenig Alkohol enthalten, da dieser Kopfhaut und Haare austrocknet, eine Reizung der Kopfhaut ist möglich.Es muss jedoch nicht immer ein Haarwuchsmittel sein, in dem Chemie enthalten ist. Die Natur bietet einige Kräuter, um den Haarwuchs anzuregen. Teebaumöl beruhigt nicht nur die Kopfhaut, sondern regt auch die Durchblutung an, das Haarwachstum wird verbessert. Birkenblätterextrakt ist auch in einem Haarwuchsmittel enthalten. Diesen bekommt man in der Apotheke zu kaufen. Damit sollte man seine Kopfhaut regelmäßig einreiben. Auch die Brennessel, gemischt mit Essig eignet sich gut als Haarwuchsmittel. 200 Gramm Brennesseswurzeln werden zusammen mit 500 ml Essig eine halbe Stunde gekocht. Nach dem Abkühlen trägt man die Tinktur auf. Als Spülung nach dem Haarewaschen ist ein Tee aus Huflattichblüten gut für die Kopfhaut.