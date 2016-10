Haartrockner mit Zusatzaufsätze

Haartrockner gibt es in verschiedenen Varianten. Die meisten funktionieren so, dass ein Gebläse warme Luft auf die Haare bläst. Die elektrischen Geräte verfügen über eine Temperaturregelung, so kann gewählt werden, ob man das Haar heiß, lauwarm oder kühl trocknen möchte. Eine zu heiße Einstellung sollte nicht gewählt werden, da die Hitze dem Haar schadet. Die günstigsten Modelle der Haartrockner verfügen allerdings nur über eine Temperaturstufe. Man muss daher genug Abstand zum Haar halten, um es zu trocknen und nicht zu schädigen. Ideal sind Haartrockner, die 3 Wärme- und 1 Kaltstufe haben.Ganz neu auf dem Markt sind Haartrockner mit sogenannter IonenTechnologie. Während des Trocknens gibt dieser Trockner Ionen an das Haar ab. Dadurch wird das Haar gepflegt und es bekommt auch die notwendige Feuchtigkeit zugeführt. Wer statisch aufgeladene, also fliegende Haare hat, sollte sich für einen Föhn mit Ionen-Technologie entscheiden, denn durch die Verwendung wird dieser Effekt vermieden. Beinahe jeder Haartrockner hat Zusatzaufsätze. Oft sind es Rundbürsten in verschiedenen Größen, mit denen sich Locken zaubern lassen. Ein Aufsatz, den man bei Haartrockner findet, ist der Diffusor. Er hat einen großen Durchmesser und ist zusätzlich zu den Luftauslässen, mit Noppen versehen. Die Luft wird so im Haar besser verteilt, das Föhnen der Haare ist nicht mehr so schädlich.Verwendet man den Diffusor, wird die Kopfhaut zugleich massiert. Mit etwas Geschick können mit diesem Aufsatz auch Wellen oder Locken kreiert werden. Bevor man einen Haartrockner verwendet, sollte das Haar vorgetrocknet werden, allerdings ohne es zu rubbeln. Es reicht, wenn man das Haar mit einem Handtuch ausdrückt. Danach trägt man einen Hitzeschutz auf. Diese sorgen dafür, dass die Hitze, die durch das Föhnen entsteht, nicht in das Haar eindringen und es somit schädigen kann. Die Temperatur beim Föhnen darf keinesfalls 100 Grad überschreiten, da das Haar sonst geschädigt wird.