HAARE RICHTIG PFLEGEN

Haarseife statt Haarshampoo

Shampoo ist die herkömmliche Haarwäsche, doch wesentlich ergiebiger, schaumiger und duftiger soll Haarseife sein.Was ist Haarseife und warum ist sie so besonders?Haarseife ist die natürlichere Alternative zum Haarshampoo und diese wird von Seifensiedern in "Handarbeit" hergestellt. Wie bei normalen Handseifen auch bilden Haarseifen einen luftigen Schaum, sobald sie mit Wasser in Berührung kommen, denn in den Haarseifen stecken Schaum fördernde Öle. So u.a. Rizinus- oder Kokosöl, dennoch sind die Seifen nicht überfettet. Haarseifen, die sehr viel Rizinusöl enthalten, sollten nach den Haarwäschen immer gut abtrocknen, damit die Seifenstücke nicht weich und matschig werden. Besser als in der Seifenschale, trocknen die Haarseifen - hängt man diese auf.Für den Fall, dass die erworbene Haarseife nicht bereits schon mit einer Kordel versehen ist, kann man dies selbst tun. Hierfür wird in der Mitte des Seifenstücks mit dem Handbohrer vorsichtig ein Loch gebohrt, durch dieses kann dann eine Kordel oder ein Band gezogen werden. Die Anwendung der Haarseife ist natürlich ganz einfach. Zunächst werden die Haare wie gewöhnlich angefeuchtet - das heißt, einmal untertauchen in der Wanne oder, ab unter die Dusche. Anschließend kann das nasse Haar direkt mit dem Seifenstück behandelt werden, aufgeschäumt wird mit den Händen.Der Unterschied zum herkömmlichen Shampoo ist sofort erkennbar, denn es entsteht ein reichhaltiger, luftig duftiger Schaum. Nach jeder Haarwäsche mit Haarseife sollte auch eine Haarspülung erfolgen. Hierfür eignet sich die "saure Rinse" sehr gut. Saure Rinse, was ist das? Im Prinzip nichts anderes als ein natürlicher "Weichmacher" der Haare, den schon die ältere Generation kannte. Für die "saure Rinse" wird einfach 1 Esslöffel Apfelessig mit einem Liter kaltem Wasser vermischt und damit werden - als letzter Spülgang sozusagen - die Haare übergossen. Somit wird der ph-Wert reguliert und die Haare werden wunderbar weich. Überdies sorgt der Essig für einen wunderschönen Glanz. Der Essigduft verfliegt selbstverständlich, wenn die Haare getrocknet werden.