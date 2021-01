Haarschnitte und Trendfrisuren diese Looks machen sie zum Trendsetter

Das Jahr hat zwar gerade erst begonnen, dennoch zeichnen sich schon jetzt verschiedene Trends ab. Und wer nicht nur in Sachen Mode up to date sein möchte, für den gibt es auch an den aktuellen Frisurentrends kein Vorbeikommen.Frische Frisurentrends für FrauenWie auch in den vergangenen Jahren gibt es bei den Frisurentrends für Frauen ganz unterschiedliche Richtungen. Dennoch zeichnet es sich eindeutig ab, dass die Frisuren der Damen in diesem Jahr vor allem sehr feminin und natürlich sind.Für Damen, die eine kurze oder mittellange Frisur tragen möchten, ist in diesem Jahr der Bob wieder sehr angesagt. Dieser Schnitt steht nicht nur den meisten Frauen, er ist auch sehr vielseitig tragbar. Für den Alltag im Büro kann er beispielsweise ganz leicht glatt frisiert werden. Und am Abend lässt er, je nachdem, ob er gerade oder gestuft geschnitten ist, die unterschiedlichsten Stylings zu. Das Schönste am Bob ist jedoch nach wie vor, dass er ungemein praktisch und leicht zu handhaben ist.Neben dem Bob sind in diesem Jahr auch lange Haare sehr angesagt. Besonders wichtig ist in diesem Jahr jedoch der Pony. Dieser wirkt, egal ob er überlang oder kompakt und akkurat geschnitten ist, stets sehr mädchenhaft.Bei den Farben geht es in diesem Jahr sehr natürlich zu. Neben einem natürlichen Mittelblond sind vor allem die Brauntöne, von Hellbraun bis Schokobraun, im Trend. Wer Strähnchen mag, sollte darauf achten, dass sie möglichst natürlich in Erscheinung treten.Frisurentrends für MännerNachdem die Haare der Herren vergangenes Jahr ein wenig länger und häufig im out-of-bed-Look gestylt waren, geht es in diesem Jahr wieder etwas "aufgeräumter" auf den Häuptern der Männer zu. Der größte Trend in diesem Jahr sind raspelkurze Haare, also Frisuren, die mit der Schermaschine geschnitten werden. Zu solch kurzen Haaren passt dann auch wunderbar ein schicker Bart.