Haarpflegeroutine - von glanzlos zu prachtvoll

Die Zeit zurückzudrehen ist viel einfacher als gedacht. Mit einer tollen Haarpflegeroutine trimmen wir deine Haarpracht von glanzlos zu prachtvoll. Anbei haben wir dir eine Liste der Top Anti-Aging Haarpflege Tipps, zusammen gestellt. Unbedingt ausprobieren!Dreh bei der Haarwäsche die Reihenfolge der Pflegeprodukte um. Beginne mit dem Conditioner und lass diesen 5 bis 10 Minuten einwirken, dann wäschst du ihn mit Shampoo aus. Dein Haar wird glänzender und voluminöser!! Das ist auch die beste Methode um gefärbtes Haar vor dem Ausbleichen zu schützen.Wechsle alle paar Wochen dein Shampoo um deine Haare frisch und glänzend zu pflegen.Mach hin und wieder eine Essigspülung. Sie ist perfekt für die Kopfhaut, baut die Haare auf und lässt sie super schimmern. Versuch es!Flüssiges Keratin ist der neuste Schrei. Es hilft trockenem Haar wunderbar. Oder nimm dafür auch Rizinusöl, dass du über Nacht auf Kopfhaut und Haare einwirken lässt. Danach gut auswaschen und gründlich spülen. Gut ist natürlich auch das sehr beliebte Kokosfett. Mach dir eine Kokoshaarpackung wenn sich dein Haar fühlt sich ausgelaugt und störrisch anfühlt. Lass die Packung für ein paar Stunden einwirken.Erhitze für zwanzig Sekunden ein feuchtes Handtuch in der Mikrowelle und wickele es dir um als Turban um den Kopf. Dies hilft, dass der Conditioner besser einziehen kann, lass ihn für 5 Minuten an, das macht das Haar schnell natürlich glänzend ohne zu beschweren.Wenn du etwas mehr Zeit hast, dann misch Eiweiß, Kokosöl, Conditioner und zu einer Haarmaske zusammen. Arbeite die Mischung von der Kopfhaut zu den Haarspitzen ein und lass sie für einige Stunden einziehen.Oder probiere das einmal aus: Spray ein wenig Salzwasser auf die Haare und sie einfach nur an der Luft trocken mit. Du wirst sehen, du brauchst keine weiteren Stylingprodukte.Bei der letzten Haarspülung, die Wassertemperatur runterdrehen, das gibt einen schönen Glanz und beruhigt die Kopfhaut.