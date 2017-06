Haarlack - langer und starker Halt

Haarlack gibt dem Haar, im Gegensatz zu normalem Haarspray, festeren Halt. Er wird am häufigsten eingesetzt, um die Haare zu stylen. Er wird dann benutzt, wenn die Frisur einen langen und starken Halt braucht. Besonders gut ist er geeignet, wenn die Haare entgegen der Wuchsrichtung geformt werden sollten. Möchte man eine Tolle oder Locken stylen, greift man am besten zu Haarlack. Eine Frisur, die mit Haarlack fixiert wurde, hält Wind und Wetter stand. Zusätzlich bekommt das Haar einen schimmernden Glanz, der doch recht auffällig ist. Das Haar sieht aus, als wäre es lackiert worden. Besonders gerne wird Haarlack bei festlichen Hochsteckfrisuren verwendet.Um mit dem Ergebnis zufrieden zu sein, müssen einige Dinge bei der Anwendung von Haarlack beachtet werden. Erst einmal muss man die Frisur mit einem Lockenstab, dem Föhn oder Wickler in Form bringen. Danach wird der Haarlack erst aufgetragen. Da er in einer Sprühdose ist, muss ein Abstand von 30 cm zum Haar eingehalten werden, damit er gleichmäßig und dünn aufgetragen werden kann. Bei einem geringeren Abstand kommt zu viel Lack auf eine Stelle, die Haare verkleben. Während des Aufsprühens sollte man nie auf einer Stelle verharren, sondern den Lack in kreisenden Bewegungen aufbringen. Es können auch einzelne Highlights gesetzt werden, wenn man eine Haarpartie, etwa eine Locke, besonders betonen möchte.Sieht man sich im Regal um, wird man schnell bemerken, dass es den Haarlack in verschiedenen Stärken gibt. Starker Haarlack kann man mit einem sehr starken Haarspray vergleichen. Dieser ist für die tägliche Anwendung gut geeignet. Ultrastarker Haarlack eignet sich zum Stylen von Frisuren, die wetterfest sein sollten. Die Oberfläche des Haars fühlt sich hart an. Ebenso gibt es Haarlack für die verschiedenen Haartypen. Produkte für trockenes Haar haben Inhaltsstoffe, die dem Haar Feuchtigkeit geben, es also nicht austrocknen. Für besonders glamouröse Frisuren gibt es Haarlack, der mit Glanzpartikeln versehen ist.