Haargummis - haarschonendes Material

Um lange Haare zusammenzuhalten, werden Haargummis benötigt. Diese sind mit einem Textil überzogen, das die Haare schont. Es gibt die Haargummis in verschiedenen Variationen, vom einfachen Gummi bis zu Gummis mit Applikationen und Motiven. Aufgrund der Vielfalt können sie Frauen, Kinder aber auch Männer verwenden. Auch in den Materialien unterscheiden sich die Haargummis. Wer sich einen Pferdeschwanz mit einem Haargummi binden möchte, sollte keinesfalls Haargummis verwenden, die Metallteile enthalten. Die scharfen Kanten des Metalls führen zu Haarbruch. In Drogerien findet man eine große Auswahl, dabei sind auch Gummis, die durchgehend aus haarschonendem Material gefertigt sind.Wichtig ist auch, dass ein Haargummi nicht zu fest angebracht wird. Auch dabei kann das Haar beschädigt werden. Besondere Probleme mit dem Anbringen eines Haargummis haben Frauen mit glattem Haar. Das Haargummi beginnt zu rutschen, daher muss es erst einmal fest angebracht werden. Man wählt dazu ein Haargummi, das sich mindestens 2-mal um das Haar wickeln lässt. Zusätzlich wird das Haargummi mit etwas Haarspray fixiert. Man sprüht ein wenig Spray rund um das Gummi und auch etwas darunter. So wird das Rutschen des Haargummis vermieden.Gerne getragen werden auch Haargummis aus Samt oder Seide. Da diese hauptsächlich zur Dekoration dienen, verfügen sie über kein gutes Haltevermögen. Um dieses Haargummi trotzdem tragen zu können, fixiert man die Haare erst mit einem kleinen unauffälligen Haargummi. Danach kommt die dekorative Haarschleife darüber. Normale Haargummis sehen langweilig aus. Mit etwas Geschick lassen sie sich individuell verschönern. Je nach Geschmack können sie mit Federn, Blumen oder Schleifen versehen werden. Aber auch Perlen machen sich gut als Haargummi. Für festliche Anlässe sehen Gummis mit Glitzereffekten besonders gut aus. Man benötigt, außer Geschick nur wenig Werkzeug. Nadel und Faden oder eine Heißklebepistole genügen, um sein Haargummi individuell zu gestalten. Selbst gemachte Haargummis sind auch ein schönes Geschenk.