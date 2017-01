Gute Aussicht - ein freies Wochenende

Es muss nicht immer ein teures Wellnesswochenende in einem Hotel sein, um entspannen zu können. Auch zu Hause kann sich jeder einmal ein Wochenende gönnen, um einmal etwas für sich zu tun. Allerdings muss das Wochenende gut vorbereitet werden, damit es auch wirklich erholsam wird. Sind Kinder im Haus, können diese einmal ein Wochenende bei den Großeltern verbringen. Schließlich möchte man ja entspannen und sich regenerieren. Jeder braucht etwas anderes, um sich wohlzufühlen. Ideal zum Relaxen sind Massagen. Wenn man das Wellness Wochenende mit dem Partner verbringen möchte, kann eine gegenseitige Massage auch für die Beziehung Wunder wirken.Bevor es mit dem Wellness Wochenende zu Hause losgehen kann, muss überlegt werden, was man möchte. Die notwendigen Dinge sollte man rechtzeitig einkaufen. Schön sind Schaumbäder, Massagen, Haarpackungen oder Gesichtsmasken. Überlegt man, sich massieren zu lassen, sollte ein Termin mit einem mobilen Masseur vereinbart werden. Der Stressfaktor in ein Massagestudio zu fahren und vielleicht noch lange nach einem Parkplatz suchen zu müssen, fällt damit schon einmal weg. Da das Wochenende entspannt sein soll, sodass man sich erholen kann, bleibt die Küche kalt, wozu gibt es Lieferservice, der das Essen bis an die Haustüre bringt?Schon der erste Tag soll entspannend sein, daher lässt man die Kinder am besten abholen. Um nicht gestört zu werden, kann man Türklingel und Handy ausschalten, es sei denn, man erwartet den Lieferservice mit dem Essen oder den Masseur. Ein heißes Bad mit einem duftenden Zusatz belebt nicht nur den Körper, sondern auch die Seele. Wellness bedeutet nicht nur sich körperlich etwas zu gönnen, sondern es heißt auch einmal das zu tun, was man schon immer gerne mal wollte. Vielleicht kommt man selten dazu, ein gutes Buch zu lesen oder den Lieblingsfilm ohne Störungen anzusehen. Man sollte das in sein Wellness Wochenende zu Hause einplanen.