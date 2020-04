Gut geschminkt im Alter

Es ist nun einmal so, was einer Frau mit 20 Jahren gut zu Gesicht steht, das muss mit 55 nicht unbedingt mehr passend sein. Hier ist allerdings weder von Kleidergrößen noch von verflossenen Modetrends die Rede. Gemeint ist vielmehr das Make-up, das die attraktiven Zonen des Gesichts betonen und die anderen Areale, mit denen man nicht ganz so zufrieden ist, kaschieren soll. Gerade in reiferen Jahren kommt es darauf an, sich von alten Gewohnheiten zu verabschieden und das Gesicht noch einmal ganz neu zu entdecken und auch neu zu schminken. Warum? Weil der Teint zum Beispiel mit den Jahren etwas fahler wird, die Lippen etwas schmaler und die Augenlider etwas schwerer. Ein gekonntes Make-up trägt solchen Veränderungen Rechnung und lässt Sie im Nu um Jahre jünger aussehen.Jedes Gesicht ist anders und deshalb können Schönheitstipps auch immer nur eine Inspiration sein, die Empfehlungen auf individuelle Weise umzusetzen. Grundsätzlich aber darf gesagt werden, das spätestens ab dem 45sten Geburtstag Rouge in jede Schminktasche gehört. Damit kann frau tatsächlich ihre Züge optisch liften und auffrischen. Korall- oder Aprikosentöne stehen dabei fast allen Frauen; rosafarbene Nuancen sind es ebenfalls wert, ausprobiert zu werden. Wo gehört der feine Farbhauch hin? Grundsätzlich sollte er die Wangenknochen betonen. Die lassen sich am besten ertasten, wenn vor dem Siegel ein Kussmund geprobt wird.Die Augenpartie erfordert mit den Jahren ebenfalls mehr Aufmerksamkeit. Mascara ist in jedem Alter ein Basisutensil beim Schminken. Mit zunehmendem Alter darf aber auch gern das Augenweiß betont werden, das macht nämlich müde Augen optisch munterer. Dafür wird am Innenrand des Unterlides ein weißer oder hautfarbener Strich gezogen; entweder mit Kajal oder mit einem Eyeliner. Heller Lidschatten auf dem Oberlid und/oder in den Augenwinkeln sorgen für zusätzliches Strahlen.Um schmaler gewordenen Lippen wieder ein wenig auf die Sprünge zu helfen, sollte man ihnen täglich im Zuge der Gesichtspflege eine kleine Massage gönnen. Dazu braucht man keine alte Zahnbürste, das geht nämlich wunderbar mit dem Zeigefinger. Zum Abschluss etwas von der Augencrème stibitzen und die Lippen nebst Lippenfältchen damit verwöhnen. Matte Lippenstifte haben übrigens jetzt nichts mehr auf dem Mund verloren. Älteren Frauen stehen schimmernde, transparente Nuancen viel besser. Einfach mal ausprobieren!