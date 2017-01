MEDICAL WELLNESS

Glück im Grünen - eine Wellnesswoche in Irland

Wenn man dem Alltag mal kurz entfliehen möchte, dann ist dafür zum Beispiel ein Besuch in einem Wellnessbad ideal. Auch das Buchen einer Wellnessmassage schafft einen schnellen, aber vorübergehenden Ausgleich zum Stress im Alltag. Wer sich jedoch einmal grundlegend und nachhaltig entspannen möchte, für den ist eine Wellnessreise, die mindestens eine Woche dauert, die perfekte Lösung. Und da es bei einer Wellnessreise immer auch ein wenig darum geht, aus dem Alltag und aus der gewohnten Umgebung auszubrechen, darf das Reiseziel ruhig auch ein wenig weiter weg sein. Wie wäre es zum Beispiel mit einer erholsamen Wellnessreise auf die "Grüne Insel" Irland?Reif für die InselWenn man sprichwörtlich "Reif für die Insel" ist, dann sehnen sich Körper und Geist nach Ruhe und Erholung. Und wo könnte man diese besser finden, als auf einer traumhaften Insel. Unberührte Natur, schöne Strände, raue Küsten, sanfte Hügel und grüne Wiesen so weit das Auge reicht - diese Umgebung ist nahezu ideal für erholsame Wanderung und Ausflüge. Und um das Ganze noch erholsamer zu machen, kann man für seinen Aufenthalt auf der Insel ein Wellnesshotel buchen.Wellnesshotels in IrlandWie überall auf der Welt gibt es auch in den Wellnesshotels in Irland verschiedene Angebote. Unter anderem gibt es auch Wellnesshotels, die Ayurveda-Programme anbieten. Bei diesem besonderen Angebot werden den Gästen der Wellnesshotels unter anderem die Grundlagen des Ayurveda vermittelt. Das Ganze beschränkt sich jedoch nicht nur auf den theoretischen Teil. Daneben werden die Gäste nämlich auch mit entspannenden, ayurvedischen Massagen verwöhnt. Diese finden dann natürlich auch in einem entsprechenden Ambiente statt.Auch Yogasitzungen stehen bei einer ayurvedischen Woche auf dem Plan. Und zu einer gesunden Lebensweise nach den Lehren des Ayurveda gehört natürlich auch nur gesunde Nahrung auf den Speiseplan. Wobei es viele Wellnesshotels als Besonderheit anbieten, dass die Gäste der Zubereitung der Speisen beiwohnen dürfen, um etwas über die Lebensmittel und deren gesunder Zubereitung lernen zu können.