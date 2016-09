Glitterstifte - Akzente setzen

Glitterstifte enthalten feines Glitzerpuder. Man bekommt sie für die Lippen genauso wie als Lidschatten. Einige Stifte dienen zur Verwendung auf der Haut, so wird dem Dekolleté ein besonderer Glanz verliehen. Wer gerne seinem Haar einen glänzenden Effekt verleihen möchte, sollte einen Glitterstift für das Haar verwenden. Man hat die Auswahl zwischen vielen Farben unterschiedlicher Hersteller. Je nachdem, wofür der Glitterstift verwendet wird, enthält er feine oder gröbere Glitterpartikel. Glitterstifte werden immer dann eingesetzt, wenn die Trägerin besonders hervorstechen möchte. Partys oder festliche Events sind dazu bestens geeignet. Für den Alltag im Büro ist ein Glitterstift eher ungeeignet, da er zu auffällig wirkt.Ein Glitterstift muss auch zur Kleidung passen. Ist man elegant gekleidet und trägt schon auf der Kleidung etwas Glitter, so ist der Stift die perfekte Ergänzung zum Outfit. Es sollten allerdings mit dem Glitterstift nur Akzente gesetzt werden, da man sonst zu überladen wirkt. Im Gesicht betont man entweder die Augen oder die Lippen. Zarter Glitter macht sich am Dekolleté sehr gut. Im Sommer kann ein Glitterstift leicht weich werden, daher kann er nicht präzise aufgetragen werden. Hier hilft ein kleiner Trick, man legt den Glitterstift kurz vor Gebrauch einige Zeit in das Tiefkühlfach. Entfernt werden kann der Glitter am besten mit einem ölhaltigen Tuch. Die Partikel lassen sich so gut entfernen, es bleibt weder im Gesicht noch im Handtuch etwas hängen.Ganz wichtig ist es, nach dem Entfernen des Glitterstiftes eine Pflege auf die Haut aufzutragen. Glitter neigt dazu, die Haut auszutrocknen. Empfindliche Personen können auf die Glitterpartikel allergisch reagieren. Damit man keine Pusteln im Gesicht bekommt, sollte man erst an einer anderen, unauffälligen Hautstelle ausprobieren, ob man den Glitterstift verträgt. Gut geeignet ist die Ellenbogenbeuge, da die Haut dort sehr empfindlich ist. Bevor man den Glitterstift aufträgt, sollte eine Pflegelotion aufgetragen werden. Das kann auch eine allergische Reaktion verhindern.