Gesichtspflege BioSelect Face

Auf Kreta ist für jedes Hautbedürfnis ein Kraut gewachsen. Die Natur der griechischen Mittelmeerinsel ist einzigartig; das weiß jeder, der dort schon einmal Urlaub gemacht hat. Doch es geht dabei nicht nur um die Faszination der Landschaft. Tatsächlich wachsen auf Kreta auch diverse endemische Pflanzen. So bezeichnet man Gewächse, die nur an einem einzigen Ort auf der Welt vorkommen. Auf Kreta trifft das auf den Kretischen Diptam (lat. Origanum dictamnus) zu, der mit dem Gewürzkraut Oregano weitläufig verwandt ist. Dieser Kretische Diptam besitzt heilende und pflegende Kräfte, die bereits seit der Antike bekannt sind. Heute macht sich die Naturkosmetikmarke BioSelect diese Kräfte zunutze. Für die Produkte von BioSelect wird eine Essenz aus dem Kretischen Diptam extrahiert und mit feinstem kaltgepressten Olivenöl gemischt. Das ergibt den Wirkstoff Dictamelia®, der Hauptbestandteil der Produkte ist. Je nach Anspruch der Produkte werden weitere pflanzliche Auszüge hinzugefügt.Die Produktpalette für das Gesicht umfasst bei BioSelect zunächst einige Reinigungen, die auf unterschiedliche Bedürfnisse abgestimmt sind. Mit jedem Produkt wird die Haut aber schon in diesem ersten reinigenden Pflegeschritt geschützt und ausbalanciert. Ein Peeling sowie ein Tonic runden das Angebot ab.Dann folgt die Pflege. Hier macht BioSelect Angebote für die trockene und empfindliche Haut, für die fettige und Mischhaut sowie für die reifere Haut. Für letztere hat man auf Kreta zum Beispiel eine Nachtcreme konzipiert, die neben Dictamelia® auch Wirkstoffe aus Sonnenblumen, kretischem Honig und Aloe Vera enthält. Sie nährt und befeuchtet die ältere Haut und mildert Falten.Wer in fortgeschrittenem Alter auch mit nachlassender Hautfestigkeit und absackenden Konturen zu tun hat, für den befindet sich eine festigende "liftende" Crème im Angebot. Der Powerwirkstoff Dictamelia® wird darin noch mit Extrakten aus Sesamöl und Hibiskus verstärkt.Doch damit sind die Möglichkeiten der kretischen Pflanzenwelt noch nicht erschöpft. Für eine intensive Behandlung von Alterserscheinungen der Haut sowie zur Vorbeugung gibt es ein festigendes Serum für Gesicht und Hals. Darin entfalten sich die natürlichen Kräfte von Alfa-Alfa-Bohnen, Lupinen und Hafer.Als Zusatzprodukte umfasst die Naturkosmetiklinie für das Gesicht zudem eine Maske sowie zwei Augencremes.