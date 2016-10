Gesichtspeeling - maximale Pflege

Glatte Gesichtshaut, das erreicht man mit einem Peeling. In einem Peeling sind kleine Körnchen enthalten, die die Haut reinigen und von abgestorbenen Hautschüppchen befreien. Nach einem Gesichtspeeling sieht die Haut frisch und gut durchblutet aus. Das Gesichtspeeling beugt auch Mitessern vor. Die Körnchen, die in dem Peeling enthalten sind, bestehen aus geriebenen Fruchtkernen, die die Wirkung des Peelings noch erhöhen. Ein Gesichtspeeling sollte man regelmäßig durchführen, da die Gesichtshaut besonderen Strapazen ausgesetzt ist. Ständig kommt sie mit Staubpartikeln in Kontakt. Eine normale Reinigung ist nicht porentief, anders als beim Peeling.Bevor man die Peelingcreme aufträgt, muss das Gesicht mit warmem Wasser vorgereinigt werden. Das Auftragen sollte nur mit leichtem Druck und kreisenden Bewegungen erfolgen. Die Partie rund um den Mund und die Augen sollte man aussparen, ein Augenkontakt ist zu vermeiden. Nachdem das Peeling kurz eingewirkt hat, wird es mit viel lauwarmem Wasser abgespült. Je nachdem, wie strapaziert die Gesichtshaut ist, sollte man das Peeling 1 bis 2 Mal in der Woche anwenden. Ein Gesichtspeeling schützt die Haut auch vor dem Austrocknen. Nach dem Peeling entfalten die Produkte, die man aufträgt, ihre Wirkung besser, da sie durch die offenen Poren eindringen können. Gesichtspeelings erhält man in Drogeriemärkten, sie können parfumiert oder unparfumiert sein. Es liegt also ganz am eigenen Geschmack, welches Peeling man wählt.Es muss allerdings nicht immer ein teures Peeling sein, in der Küche findet man Zutaten für ein effektives, jedoch günstiges Peeling. Dazu braucht man nur wenige Zutaten. Als Ersatz für die im gekauften Peeling enthaltenen Körnchen eignen sich Salz, fein gehackte Mandeln oder auch Gries. Vermischt können diese Zutaten mit Joghurt, Honig oder Öl werden. Fruchtpeelings beleben und reinigen die Haut, daher kann man Orangen- oder Zitronensaft verwenden. Bei einem selbst hergestellten Gesichtspeeling weiß man, dass keine chemischen Stoffe enthalten sind, die eventuell Allergien auslösen könnten.