Gesichtsoperation plus Halsstraffung

Es ist kein Geheimnis, mit dem Alter welkt auch unsere Haut. Die Zahl der Fältchen und Falten auf unserem Gesicht erhöht sich, die Elastizität unserer Haut geht verloren und das Volumen schwindet. Doch mit Hilfe der kosmetischen Chirurgie, sind wir heute in der Lage, das Gesicht mit einem Facelifting und einer Halsstraffungen wieder zu verjüngen. Das sind auch die beliebtesten kosmetischen Operationen für Frauen und Männer im mittleren Alter, um sich wieder jünger und schöner zu fühlen.Ein Facelift und die Halsstraffung sind für den erfahrenen Schönheitschirurgen sehr gut miteinander kombinierbar und es gibt gute Gründe die beiden Schönheitsoperationen gleichzeitig umzusetzen.Beide Behandlungen sind in Kombination umgesetzt völlig sicher und sie ergänzen sich sehr gut. Wer sich nur für eine der beiden Operationen entscheidet, vereinbart später oft einen zweiten Termin, um die andere Operation nachträglich durchzuführen. Denn wird nur das Gesicht gestrafft und der Hals nicht, so stört das die gesamte Optik ungemein. Das liegt daran, weil das untere Gesicht und der Hals eine anatomische Region bilden. Wenn jedoch ein Facelift- und auch eine Halsstraffung zusammen durchgeführt werden, wird das perfekte ästhetische Ergebnis erreicht und man erzielt von Beginn an ein ausgewogenes und natürliches Ergebnis.Facelifts und Halsstraffungen arbeiten für ein möglichst natürliches Ergebnis immer optisch Hand in Hand bei einer Operation. Das Gesicht und der Hals sind sich ergänzende Körperteile. Verjüngt man nur den einen Teil, lässt dies Raum für Spekulationen, weil etwas unstimmig wirkt, da die eher schlaffe Hautareale oder Faltenfurchen auf der anderen Körperpartie nun besonders auffallend hevorstechen.Wer einen Facelift oder eine Halsstraffung durchführen lassen möchte, der sollte mit einem erfahrenen plastischen Chirurgen über seine Vorstellungen sprechen. Nur eine solch gute Beratung im Vorfeld kann optimale Ergebnisse erzielen. Bei einem starken Kollagenverlust der Haut, Verlust der Elastizität, bei starken Gesichtfalten und herunterfallenden Wangen und immer dann wenn nicht- invasive Methoden wie die Faltenunterspritzung keine brauchbaren Ergebnisse mehr liefert, dann sollte man sich bei einem erfahrenen Facharzt beraten lassen, welche chirurgischen Eingriffe und Techniken am besten für die eigenen Bedürfnisse sind. Auch hier ist wie immer zu betonen, dass jeder Eingriff gut überlegt sein sollte und sehr gut vorbereitet. Die umfassende Beratung eines qualifizierten Arztes ist unerlässlich.