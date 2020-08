GESICHTSMASKE ALS ANWENDUNG

Gesichtsmasken selbst herstellen

Man kennt sie als beliebter, augenscheinlicher Bestandteil so mancher Komödie: Gesichtsmasken. Dass diese allerdings zu weitaus mehr gut sind als nur für Lacher zu sorgen, zeigt sich allein daran, dass man mit Masken verschiedener Varianten, für einen wahren Frischekick im Gesicht oder am Dekolleté sorgen kann.Wer nun davon ausgeht, dass nur Gesichtsmasken aus dem Handel für ein glatteres, gepflegteres Hautbild das i-Tüpfelchen in Sachen Hautpflege bedeuten können, wird sich getäuscht sehen. Im Gegenteil, denn bereits mit nur wenigen Zutaten aus dem heimischen Küchen - und Kühlschrank, lässt sich eine Gesichtsmaske herstellen, die nicht nur günstig, sondern auch sehr wirksam sein kann. Die Haut, unabhängig ob nur gestresst mit Pickelchen oder in einem trockenen, strapazierten Zustand, freut sich schon einmal in der Woche über die hauseigene Verwöhnkur und ermöglicht es innerhalb nur weniger Minuten, einen rosigeren, gesünderen Teint zu bekommen.Als Grundlage einer Gesichtsmaske, können unter anderem sowohl Quark, Eier, Früchte, Gemüsesorten sowie kaltgepresstes Olivenöl dienen. Doch bevor man sich den Hochgenuss einer Maske gönnt, sollte man die Haut mit einer Gesichtsreinigung und einem sanften Gesichtspeeling auf die folgende Gesichtsmaske vorbereiten. Je nach Hautzustand, heißt es im Folgenden seine persönliche Maske anzurühren, was in der Regel kaum Zeit in Anspruch nimmt. Für alle, die zu lange in der Sonne waren, bietet sich zum Beispiel eine selbstgemachte After-Sun-Maske an: Gekühlten Speisequark mit einigen Tropfen Olivenöl verrühren und dick auf die Gesichtshaut und die Hals- und Brustpartie auftragen. Nach etwa 10-15 Minuten, kann man die Gesichtsmaske mit einem weichen Tuch abnehmen und den Rest der Maske mit warmem Wasser entfernen.Zeigt sich die Haut mit leichten Knitterfältchen, kann eine Avocado-Eigelb-Maske Wunder wirken. Hierzu benötigt man lediglich das zerkleinerte Fruchtfleisch einer frischen Avocado sowie ein Eigelb. Beide Zutaten werden ebenfalls wieder gut vermischt und wie die After-Sun-Maske aufgetragen beziehungsweise nach demselben Zeitraum entfernt. Der Frischekick für die Haut schlechthin, lässt sich allerdings mit dem Klassiker unter den selbstgemachten Gesichtsmasken erzielen: Die Gurkenmaske. Gleich mit mehreren Varianten dieser klassischen Maske, kann man sich eine Frischekur genussreich angedeihen lassen und das durchaus auch öfter als nur einmal pro Woche.Die einfachste Form ist es eine frische Gurke samt Schale in dickere Scheiben zu schneiden und diese auf das vorgereinigte Gesicht zu legen. Alternativ bietet sich eine angerührte Maske aus etwas Sahne und Gurkensaft an, die wiederum für bis zu 15 Minuten auf die Haut aufgebracht wird. Der Effekt lässt sich relativ rasch an der Gesichtshaut und am Hals erkennen, denn dank der Feuchtigkeit und der enthaltenen Nährstoffe der Salatgurke, wird die Haut auf eine sanfte Art und Weise erfrischt und zusätzlich leicht geglättet.