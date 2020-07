Gesamterscheinung - immer gut angezogen

Accessoires sind gar nicht hoch genug einzuschätzen, wenn es darum geht, sich clever zu kleiden und die Figur positiv zu beeinflussen. Eines der besten Beispiele dafür sind hohe Absätze. Bitte nicht gleich den Kopf schütteln oder abwinken. Es müssen ja nicht knochenbrechende zwölf Zentimeter sein! Auch Pumps mit fünf bis sechs Zentimeter hohen Absätzen sehen schon nach was aus und können einen großen Unterschied in der Haltung und der Gesamterscheinung bewirken. Fast jede Frau kann sich darauf problemlos bewegen. Es lohnt sich also, Pumps einfach mal auszuprobieren und im Spiegel auf sich wirken zu lassen. Das macht besonders viel Spaß, wenn die Schuhe einen Leodruck aufweisen, metallisch glänzen oder aussehen, als seien sie aus durchbrochener Spitze gefertigt.Handtaschen sind ein großartiges Mittel, um sich selbstbewusst in Szene zu setzen. Eine gute Tasche ist deshalb eine erstklassige Investition. Sie wird die Blicke auf sich ziehen - und kein Mensch ist mehr an den vermeintlichen "Problemzonen" ihrer Trägerin interessiert. Ähnliches gilt übrigens auch für ein tolles Portemonnaie oder eine trendige Hülle fürs Smartphone.Es ist wunderbar, wenn eine Frau "ihren" Stil gefunden hat. Weniger wunderbar ist es, wenn sie diesen Stil irgendwann nur noch routiniert lebt und nicht mehr variiert. Ein Beispiel: Natürlich kann man immer Perlen tragen, damit macht keine Frau etwas verkehrt. Wenn Perlen aber schon fast zu einem Erkennungszeichen geworden sind, dann ist Zeit für einen Wechsel. Das nächste Mal wird also eine trendige Statementkette angelegt, oder ein goldenes Amulett, oder eine Silberkette, oder, oder, oder. Alles, nur eben in diesem Fall keine Perlen. Ähnliches gilt auch für andere Details, etwa Strumpfhosen. Wer eine ganze Batterie von opaquen Modellen im Schrank hat, probiere es bitte einmal mit 15 Deniers - und umgekehrt. Es ist verblüffend, wie eine solche Kleinigkeit die Wirkung eines Outfits verändern kann.Apropos Wirkung verändern. In diesem Punkt sind auch Schals riesige Talente. Lässig über einem schlichten Kleid getragen, haben sie sofort eine erfrischende Wirkung. Dass sie ganz nebenbei auch noch ein paar eher ungeliebte Stellen am Körper verdecken, muss ja keiner verraten.