Gepflegte Fersen und Fussballen

Die Füße werden täglich belastet, sie tragen das gesamte Körpergewicht eines Menschen. Durch langes Stehen und Tragen enger Schuhe kann sich Hornhaut bilden. Diese sieht nicht nur unschön aus, sie kann auch sehr schmerzhaft sein. Die Stellen, die von der Hornhaut am häufigsten betroffen sind, sind die Fersen und die Fußballen. Eigentlich dient sie als Schutz gegen Reibung und Druckstellen, doch wenn die Hornhautschicht zu dick ist, kann sie spröde und rissig werden. Das kann bis zu offenen und blutenden Wunden führen. Die Ursache, warum vermehrt Hornhaut entsteht, ist das Tragen von Schuhen, die eng anliegen.Auch wenn die Hornhaut nicht schmerzt, so ist es für viele unangenehm, wenn sich die Hornhaut, vor allem im Sommer, wenn man offene Schuhe und Sandalen trägt, zeigt. Dicke Hornhautschichten bekommt man nicht so schnell weg, es kann einige Wochen dauern. Mechanisch kann man die Hornhaut mit einer Raspel oder einem Bimsstein entfernen. Ein Hornhauthobel ist eher ungeeignet, da die Verletzungsgefahr hoch ist. Bevor man mit der mechanischen Beseitigung beginnt, muss die Hornhaut weich werden. Dazu nimmt man ein Fußbad mit Apfelessig oder Kamille. Nachdem eine Hornhautschicht entfernt wurde, braucht die Stelle besondere Pflege. Ideale Produkte, mit denen man den Fuß danach pflegt, sind Hirschtalg oder Ringelblumensalbe.Um sich die ganze Prozedur der Entfernung zu sparen, sollte man vorbeugen. Wichtig dabei ist das Tragen bequemer Schuhe, vor allem dann, wenn man viel gehen oder stehen muss. Barfußlaufen ist nicht nur eine Wohltat für die Füße, es belebt auch den ganzen Körper. Ideale Untergründe sind eine feuchte Wiese oder auch Steine und Sand. Die Füße brauchen eine tägliche Pflege mit einer fettreichen Creme. Wöchentliche Fußbäder mit Meersalz helfen ebenfalls dabei, die Haut an den Füßen geschmeidig zu erhalten und damit Hornhaut zu verhindern. Diese Wellness für die Füße sollte man sich regelmäßig gönnen, um sie gesund zu erhalten.