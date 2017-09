Gepflegt - sinnlich und verführerisch

Ein schönes Dekolleté ist ein wahrer Hingucker. Es braucht nicht viel Aufwand um die Partie um den Busen so hinzubekommen, dass es schön und prall aussieht. Ganz wichtig ist der richtige BH. Dieser stützt das Brustgewebe und formt die Rundungen optimal. Beim Kauf eines BHs greift man oft nach der falschen Größe, das hat zur Folge, dass er entweder kneift oder Falten wirft. Ebenso darf das Rückenteil nicht hochrutschen, die Träger dürfen nicht einschneiden aber auch nicht zu locker sitzen. Doch auch bezüglich der Pflege braucht ein schönes Dekolleté Aufmerksamkeit.Damit die Haut ihre Spannkraft behält, sollte man viel Wasser, verdünnte Fruchtsäfte oder Tee trinken. Gerade am Dekolleté ist die Haut besonders dankbar für Feuchtigkeit. Obst und Gemüse sind nicht nur gesund, der Konsum gesunder Lebensmittel wirkt sich auch auf die Haut aus. Natürlich braucht der Busen auch Pflege. Zuerst wird er mit einem Gesichtswasser gereinigt, danach trägt man eine speziell auf das Dekolleté abgestimmte Pflege auf. Wer Bauchschläfer ist, läuft Gefahr, dass der Busen zerknittert. Die idealen Lagen beim Schlafen sind die Rücken- oder Seitenlage. Für den Sport sollte man sich einen speziellen Sport-BH besorgen, denn er stützt besser und fängt die Bewegungen des Busens ab.Mit Gymnastik kann man einen natürlichen Lifting Effekt erzielen. Es gibt eine einfache Übung, die man immer und überall durchführen kann. Dazu hebt man die Arme auf Schulterhöhe und presst die Handflächen zusammen. Nach etwa 10 Sekunden wird die Spannung gelöst. Diese Übung sollte etwa 30-mal täglich gemacht werden. Wechselduschen beleben den Kreislauf und straffen das Gewebe um das Dekolleté. Eine Massage mit Eiswürfeln gibt der Haut einen rosigen Teint. Auf keinen Fall darf man auf den Sonnenschutz vergessen, nur so bleibt die empfindliche Haut um den Busen vor der schädlichen UV-Strahlung geschützt. Eine einfache und billige Maske kann man selbst herstellen, indem man Eiweiß steif schlägt und auf das Dekolleté aufträgt.