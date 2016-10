AUGEN MAKEUP

Geheimnisvoll verführen mit dem Twilight-Look

Gerade am Abend ist etwas mehr Make-up angesagt. Wer möchte da nicht einmal geheimnisvoll, erotisch und verführerisch aussehen? Mit dem Twilight-Look zeigen wir Ihnen wie es geht:Wie bei jedem guten Make-up beginnen Sie mit der Grundierung. Sie deckt Unebenheiten ab und zaubert einen sanften, ebenmäßigen Teint. Wenn Sie zu fettiger Haut neigen, pudern Sie das Gesicht anschließend ab.Jetzt kommt der Hauptteil des Twilight-Looks: die Augen. Zeichnen Sie die Augenbrauen mit einem dunklen Ton nach. Anschließend das Augenlid mit einem hellen Lidschatten grundieren. So verwischt das Make-up anschließend weniger.Für das bewegliche obere Augenlid und die Lidfalte wird ein dunkler, violetter Farbton gewählt. Ziehen Sie den Lidschatten weit über den Augenwinkel hinaus. Mit dem gleichen Farbton ziehen Sie auch eine Linie am Unterlid. Auch hier wieder über den Augenwinkel hinaus ziehen und zum Abschluss beide Linien (vom unteren Lid und vom oberen Lid) verbinden. So entsteht ein sogenanntes Katzenauge - ein spitzes Dreieck am Augenwinkel.Mit einem schwarzen Lidstrich am unteren und oberen Augenlid wird das Auge noch mehr betont. Diese enden aber am Augenwinkel und werden nicht weiter hinausgezogen.Damit Ihre Augen noch strahlender und weiter aussehen, verwenden Sie einen hellen Lila-Ton am oberen und unteren Lid. Den dunklen und den hellen Ton etwas verwischen, damit keine harten Übergänge entstehen. Noch etwas Highlighter unter die Augenbraue, im inneren Augenwinkel und in der Mitte des Oberlides, die Wimpern schwarz tuschen - und fertig sind die perfekten Vampiraugen.Mit einem Rouge in Violett die Wangenknochen betonen und die Lippen brombeerfarben schminken. Nutzen Sie zuvor einen Lippenkonturenstift in der gleichen Farbe, um das Ausbluten der Lippen zu vermeiden. Fertig ist das geheimnisvolle Abend-Make-up, mit dem Sie sicher viele Blicke auf sich ziehen werden.