Gartenpflanzen gegen Hautprobleme

Wer roséfarbene Gartenblumen mag, der wird ein Herz für die Malve haben. Die Malve ihrerseits revanchiert sich, indem sie Herz für die Haut zeigt. Ihre zarten Blütenblätter haben es nämlich in sich. Malvin heißt der Farbstoff, der der Pflanze den Namen gab und der, extrahiert und in Kosmetikprodukte verarbeitet, die Zellen schützen und die Haut dank seiner Schleim- und Gerbstoffe glatt und elastisch halten kann. Damit hat die Malve allerdings noch längst nicht ihr Pulver verschossen. Sie weist zum Beispiel auch Inhaltsstoffe auf, die die Poren fest zusammenziehen. Davon können vor allem Frauen und Männer profitieren, deren Gesichtshaut zu Couperose neigt.Nicht nur Blumen und Sträucher haben schöne Blüten, sondern auch Bäume - allen voran Obstbäume. Ihre Blüte ist oft so wunderschön, dass sich sogar ein Ausflug in die großen Obstanbaugebiete lohnt. Unser Tipp: Zur Apfelblüte unbedingt einmal das "Alte Land" nahe Hamburg besuchen! Doch es sind nicht die Apfelbäume, sondern die Quittenbäume, an der die Kosmetikindustrie interessiert ist. Sie hat es vor allem auf die Samen der Quittenblüten abgesehen. In ihnen ist nämlich ein Wachs enthalten, das die Haut nachhaltig stärken kann. Davon profitiert vor allem die Barriereschicht, die weniger durchlässig wird. Das wiederum versetzt die Haut in die Lage, länger Feuchtigkeit zu speichern. Produkte mit Quittenextrakten sind deshalb bestens für die Pflege von trockener Haut geeignet.Im Garten präsentiert sie sich vor allem fröhlich und farbenfroh. Doch für die Gesundheit und die Schönheit hat die Lupine einen weitaus höheren Wert. Sie steckt voller Protein und wird deshalb seit einiger Zeit zur Produktion von Nahrungsergänzungen genutzt, die den Körper mit pflanzlichem Eiweiß versorgen. Auch die für die Schönheit der Haut verantwortlichen Kollagenfasern brauchen Eiweiß und reagieren auf eine ganz besondere Weise auf die Lupinenextrakte. Sie gaukeln der Haut nämlich ganz raffiniert vor, dass sie aktiv werden muss, um kleine Defekte auszugleichen. Das tut sie dann, indem sie vermehrt frische Bindegewebszellen produziert. Für die reife Haut bedeutet das ein frischeres Erscheinungsbild und gemilderte Fältchen.