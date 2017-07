Fußgel - gar nicht abwegig

Die Füße werden den ganzen Tag über strapaziert, sie haben nur wenig Zeit um sich von den Strapazen des Alltags zu erholen. Sie brauchen eine besonders gute Pflege, denn sie tragen ständig das gesamte Körpergewicht des Menschen. Nach einem anstrengenden Tag tut es den Füßen gut, wenn sie eine besonders intensive Pflege erhalten. Ein Fußgel wirkt da Wunder. Das Gel ist speziell dafür gedacht, die Füße zu erfrischen und zu pflegen. Müde Füße werden wieder fit. Das Fußgel muss nicht erst dann aufgetragen werden, wenn die Füße bereits müde sind, es dient auch zur Vorbeugung, sodass die Füße den ganzen Tag über frisch bleiben.In den Fußgels sind pflegende Substanzen enthalten. Eine heilende Wirkung haben Fußgels nicht, daher sollten sie nur dann verwendet werden, wenn der Fuß keine Verletzungen aufweist. Erhältlich sind die Gels in Fachgeschäften für Kosmetik oder Drogeriemärkten. Im Gegensatz zu einer Fußcreme enthält das Gel keine Fette und es ist farblos. Es kann daher auch am Morgen aufgetragen werden, es hinterlässt keine unschönen Flecken. Das Fußgel ist meist leicht desodorierend, daher entsteht auch kein unangenehmer Schweißgeruch. Zugleich wird die Haut gepflegt und die Füße gut durchblutet. Die Wirkung des Fußgels wird verstärkt, wenn man die Füße vorher badet. Die Inhaltsstoffe können dann besser in die Haut eindringen, da durch das warme Bad die Poren geöffnet wurden.Das Fußgel ist auch ideal, wenn man eine lange Wanderung vor sich hat. Am Morgen, bevor die Wanderung beginnt, trägt man das Gel auf. Die Tube mit dem Fußgel kann man mitnehmen, wenn man unterwegs das Gefühl hat, dass die Füße müde und schwer werden, kann man das Gel auftragen. Gegen die Hornhautbildung wirkt das Fußgel auch. Hornhaut ist nicht nur unschön, sondern auch lästig. Sie kann reißen und sich entzünden. Personen, die an Diabetes leiden, haben oft Hornhaut an den Fersen. Der Einsatz eines Fußgels empfiehlt sich daher.